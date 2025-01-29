Milley'in Güvenlik İzni Geri Çekildi - Son Dakika
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Milley'in Güvenlik İzni Geri Çekildi

ABD Savunma Bakanlığı, eski Genelkurmay Başkanı Milley'in güvenlik iznini iptal etti.

29.01.2025 19:17
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ABD Savunma Bakanlığı, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'e hassas bilgilere erişim yetkisi tanıyan "güvenlik iznini" ve kendisine atanan koruma ekibinin geri çekildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonh Ullyot, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Milley'i konuyla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.

Milley'in "güvenlik izni" ve koruma ekibinin geri çekildiği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı'nın çalışmalarıyla ilgili inceleme yapılacağı kaydedildi.

Trump'ın başkanlığı döneminde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

İran'ın olası misillemesine karşı dönemin Genelkurmay Başkanı Milley'e koruma ekibi atanmıştı.

Trump ile Milley arasındaki anlaşmazlık

Trump, 27 Eylül 2023'te sosyal medya platformunda Milley'in başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi." diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirmişti.

Eylül 2021'de Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede Milley, Çinli yetkililere Trump'ın başkanlığının son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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