Milli Ağaçlandırma Günü insanlığa da doğaya da "nefes" olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Ağaçlandırma Günü insanlığa da doğaya da "nefes" olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün sloganını, özellikle İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da dikkati çekmek için "İnsanlığa Nefes" olarak belirlerken pazartesi günü dikileceklerle bu yıl Türkiye'de toprakla buluşacak fidan sayısını...

08.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün sloganını, özellikle İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da dikkati çekmek için "İnsanlığa Nefes" olarak belirlerken pazartesi günü dikileceklerle bu yıl Türkiye'de toprakla buluşacak fidan sayısını 500 milyona ulaştırmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 6 Kasım 2019'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi.

Ülkenin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak gibi amaçlarla 2019'dan bu yana her yıl, 11 Kasım'da Bakanlık koordinasyonunda fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin katılımıyla tüm yurtta eş zamanlı yapılıyor.

Fidan dikme rekoru Türkiye'de

OGM, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çeşitli ilklere ve rekorlara imza attı. Çorum'da 150 hektar alanda 3 bin kişinin katılımıyla 1 saat içinde dikilen 303 bin 150 fidan, Guinness Rekorlar Kitabı'nda "Tek Lokasyonda, 1 Saat İçinde En Çok Dikilen Fidan Rekoru" olarak tescillendi.

2020'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ise 452 bin 23 fidan dikilerek "Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni" oluşturuldu ve bu da "Rekorlar Kitabı"nda yerini aldı.

2021 yılında "Dünyaya Nefes" sloganı ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülke sınırlarını aşarken uluslararası alanda da tanınır hale geldi. Uluslararası işbirliğiyle yabancı ülkelerden katılımcıların da destekleriyle Milli Ağaçlandırma Günü coşkusu yıldan yıla arttı.

2022'de büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ikinci yüzyılını vurgulamak amacıyla, "Türkiye Yüzyılına Nefes" sloganı belirlendi. Ormancılığın da "Türkiye Yüzyılı"na uygun şekilde büyüyüp geliştiği, etkinlikler süresince vurgulandı.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde 34,7 milyon fidan dikildi

Vatandaşlar geçen yıl ise Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" mottosuyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "5 milyon 2023" fidanı toprakla buluşturdu. Türkiye'nin yeşil mirasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan "Cumhuriyet Ormanları" için Türkiye genelinde 2023 noktada fidan dikimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2019'dan beri düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 11 Kasım'larda 34 milyon 704 bin fidan dikimi yapıldı. Bu yılın genelinde ise ülkede 500 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

"Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes"

Bu yılki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün sloganı, özellikle İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da dikkati çekmek için "İnsanlığa Nefes" olarak belirlendi.

Ankara'da "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes Gazze Hatıra Ormanı" da kurulacak.

Genel Müdürlük bu yıl 81 il ve 690 noktada düzenlenecek etkinliklere 7'den 70'e herkesi fidanları toprakla buluşturmaya davet etti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Türkiye, ankara, Güncel, İsrail, Kültür, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü insanlığa da doğaya da 'nefes' olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Ağaçlandırma Günü insanlığa da doğaya da "nefes" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.