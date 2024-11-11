Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu, etkinlikler düzenlendi.

11.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bir fidanın toprakla buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin toprakla buluşturduğu fidanları 10-15 yıl sonra ağaç olarak göreceğini belirten Sezer, fidanların geleceğe güzel bir miras olduğunu dile getirdi.

Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 4 noktada fidan dikileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sezer, protokol üyeleri ve öğrencilerle fidan dikti.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve kurum müdürleri katıldı.

Programa katılanlara fidan hediye edildi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 4 noktada 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Trakya Üniversiteler Birliği Hatıra Ormanı

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde Trakya Üniversiteler Birliğince hatıra ormanı oluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında oluşturulan ormanda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Birliğin Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, birlik olarak üçüncü hatıra ormanını oluşturduklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan Yerleşkesinin ağaçlandırılmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Kırklareli

Kırklareli'nin Erikler köyündeki etkinlikte de 20 bin fidan dikildi.

Vali Uğur Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin bu topraklara hürmet etmesi gerektiğini söyledi.

Heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Turan, bir ağacın öneminin herkes tarafından iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Ağaç sayısının artması için çalıştıklarını belirten Turan, "Yeşil bir coğrafyamız var. Yeşilin ne kadar kıymetli olduğunu elbette ki biliyoruz, yeşili seviyoruz, yeşile hürmet ediyoruz. Bu vatan coğrafyasında nasıl sevgili yavrularımızı pırıl pırıl yetiştiriyorsak o fidanları da öyle güzel yetiştireceğiz. Diktiğimiz fidanlara sahip çıkalım, tutup tutmadığına bakalım. Her bir insan kıymetli, her bir fidan, her bir yaprak kıymetli. Biz Osmanlı'dan bahsederken ulu çınarlar diyoruz. Çünkü çınarı çok seviyoruz." diye konuştu.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'nın da konuşma yaptığı programda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe ailesiyle gelen 16 aylık Muhsin Yılmaz'ın da fidan dikmeye çalıştığı görüldü.

Tekirdağ'da da Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 1700 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, edirne, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.