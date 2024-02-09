Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da \'Maarif Buluşmaları\'na katıldı

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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin Erzurum'da 'Maarif Buluşmaları'na katıldı

" Türkiye'deki üniversiteler 90'lı yıllarla kıyaslanmayacak düzeyde"

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "Maarif Buluşmaları" programına katıldı, eğitimciler ve akademisyenleri dinledi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum gezi ve programları çerçevesinde AK Parti SKM açılışı ve Muhtar Buluşmaları sonrasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve yönetim tarafından karşılanan Bakan Tekin, burada işadamları ile bir araya geldi ve sorunlarını not aldı. Bakan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda, memleketimin iş insanlarıyla bir araya geldik. İş insanlarımızın önünü açarak ticaret ve yatırım ortamını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Erzurum'umuz; eğitimden sağlığa, ekonomiden sanata her alanda gelişimini sürdürecek ve bölgemizin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bunu sağlamak için ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de eğitime, sanata, spora, üretime ve diğer alanlara yapacağımız yatırımlarla istihdamı güçlendirerek evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz. Güçlü Türkiye hedefine verdiğiniz ve vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin ETSO'daki programının ardından Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "Maarif Buluşmaları" programında öğretmenler, akademisyenler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

"Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı "Maarif Buluşmaları" açılış konuşmasında, Atatürk Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliğin, kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birisinin gerçekleşme öyküsüne sahip oluşu olduğunu belirterek, "Bu bilincin getirdiği sorumlulukla Atatürk Üniversitesi 2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK Sistemi Yaklaşımı doğrultusunda çağdaş üniversite olma gerekleri ile akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü yeniden nasıl yapılandıracağını büyük bir ciddiyetle gözden geçirmiş, sistemlerini tasarlamış ve 2019 yılından itibaren uygulama aşamasına geçmiştir. Yönetim kadromuzla bu vizyonla hareket ederek çalışmalarımızı Üniversitemizi bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde sürdürüyoruz. Bu anlamda büyük ve cesur adımlar atarak önemli aşamalar kaydettik. Büyük bir gururla söylemek isterim ki; Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Atatürk Üniversitesi uyguladığı Yeni Nesil Üniversite yaklaşımıyla Eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında önemli uygulamalara imza atmış ve akademik göstergelerinde büyük bir sıçrama yapmıştır. Maarif Buluşmaları programı kapsamında ziyaretiniz bizlere büyük bir moral kaynağı olmuş ve bize büyük bir güç katmıştır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının açılış töreninde de bizlerle birlikte olmuştunuz ve yaptığınız konuşma, Atatürk Üniversitesi mensupları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Bu nedenle bugün yapacağınız konuşmanın da bizlere bir çok konuda ilham kaynağı olacağını belirtmek isterim" dedi.

"Türkiye'deki üniversiteler 90'lı yıllarla kıyaslanmayacak düzeyde"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Maarif Buluşmaları" programının açılışında yaptığı konuşmada şu an içinde bulunulan şartlarda, üniversitelerde problemler olduğunu belirterek, "Kuşkusuz çözülmesi gereken sıkıntılar var. Ama 1990'lı yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir düzeyde Türkiye'deki üniversiteler. Bu süreçte emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, üniversite rektörlerine, herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten üniversal düzeyde ciddi şekilde problemleri aşmış durumda. Haziran ayından beri Milli Eğitim Bakanlığı yapıyorum. Yaklaşık 15 bin civarında öğretmen arkadaşımla birebir sohbet ettik. Öğretmen arkadaşlarla sohbet etmenin bize getirdiği bir avantaj var. En ücra köşedeki öğretmen arkadaşın problemini dinleyebiliyorsunuz. Derdi olan, sıkıntısı olan problemini anlatabiliyor. Türkiye'deki mevcut Anayasal düzey gereği, YÖK, konumu, üniversitelerle ilişkisi gereği şöyle bir noktadayım; Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bu anlamda sorunlarını aksettirebilecekleri mekanizmaların sağlıklı hale getirilebilmesi için en azından adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Burada da bu anlamda bir söyleşi yapmak istedik. Davetimize icabet ettiğiniz için, kırmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli ve güzel söyleşi yaparız. "şeklinde konuştu.