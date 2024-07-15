Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Temmuz Şehitliği\'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

15.07.2024 16:14
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 8'inci yılı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve bakanlığa bağlı birim amirleri Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Tekin ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerinde bulunan ailelere başsağlığı dileyerek mezarlara karanfil bıraktı. Ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Bakan Tekin, şehitleri anmak için babasıyla birlikte şehitliğe gelen 4 yaşındaki Ömer Halis ile sohbet etmesinin ardından küçük çocuğa oyuncak araba hediye etti.

Bakan Tekin ve beraberindekiler Polis Şehitliği'ne de geçti. Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Tekin, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA

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