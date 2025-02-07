Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den \'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\' Vurgusu

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi dünyaya yön veren; bilimde, sanatta, medeniyette, dünyaya yön verebilecek bir kuşak yetiştirelim. Bu anlamda atalarıyla, dedeleriyle gurur duyan, onların dünya medeniyetine yaptığı katkıları anlatmaktan keyif alan, neler yaptıklarını iyi bilen bir kuşak yetiştirelim istiyoruz" dedi.

Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Bakan Tekin, "Biraz önce videoda izlediğiniz arkadaşlarımızdan bir tanesi milli ve manevi değerlerimize, atalarımıza saygı, toplumumuza saygı, birliktelik arzusundan bahsetti. Bizim bu milli ve manevi değerler içerisinde kastettiğimiz şey bu. Biz sizlerin bu değerlere sahip bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Müfredatımızın içerisinde de sizin bu anlamda bu değerlere sahip bireyler olarak yetişmeniz için tedbirler aldık. Müfredatımızın içerisine bu tür konularla ilgili size destek olacak, size yardımcı olacak, sizin milletinizi seven duygularınızı pekiştirecek ifadeler, etkinlikler, projeler yerleştirmeye çalıştık" dedi.

'BU MODELLE TAMAMEN FELSEFEMİZİ DEĞİŞTİRDİK'

Geçmiş yıllarda bilgiye erişmek için kütüphaneye gidip ciltler halindeki ansiklopedilerden araştırmalar yapıldığını söyleyen Bakan Tekin, "Bu müfredatların hazırlandığı dönem çocukların başka yerlerden bilgi elde etmeleri zor. O yüzden, 'vereceğimiz her şeyi burada verelim' mantığıyla hazırlandığı için ve şimdi içinde bulunduğumuz dönemde artık bilgiye erişim çok kolay olduğu için biz dedik ki, çocuklarımızın bilgiye erişmesiyle uğraşmayalım. Bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar. Peki eksik olan ne; eksik olan, bu bilgilerin gündelik hayatınızda nasıl, nerede ve niçin kullanırız sorularının cevapları. Dedik ki; çocuklarımıza bilgi vermek değil bu bilgi çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerine nasıl katkı verecek? Gündelik hayatlarını nasıl değiştirecek? Gündelik hayatlarını kolaylaştırabilmeleri için bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar mantığına geçmemiz lazım dedik. Burada söylenen beceri odaklı bir yaklaşım. Yani tamamen felsefemizi değiştirmiş olduk. Bunu çok önemli buluyorum" diye konuştu.

'EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİ BERABER KURGULAYACAĞIZ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerle ve velilerle toplantı yaptıklarını aktaran Bakan Tekin, "Bugün burada bu toplantımızın konusu bunları yaparken neyi, niçin yaptığımızı anlatmamız gereken önemli bir muhatabımız var; onlar da öğrencilerimiz. Dolayısıyla dedik ki bu konuda öğrenci arkadaşlarımızın da fikirlerini almamız gerekiyor. Sadece fikirlerini almak değil, onlara neyi, niçin değiştirdiğimizi anlatmamız gerekiyor. Sizin bugün burada söyleyeceğiniz şeyleri biz çok önemsiyoruz. Bütün çalıştay gruplarında bakanlık merkez teşkilatımızdan arkadaşlarımız olacak. Sizin bu konuda söylediklerinizi not edecekler. Bizim bunları ne için yaptığımızı sizlerle paylaşacaklar. Sonunda da ortak akılla kendimizi size ifade edebildiğimiz güzel bir eğitim öğretim sürecini hep beraber kurgulamaya çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ATALARIYLA GURUR DUYAN BİR KUŞAK YETİŞTİRELİM'

Bakan Tekin, Türk medeniyetinin çok köklü bir tarihe ve birikime sahip olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip olan milletlerinden, devletlerinden bir tanesiyiz. Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi dünyaya yön veren; bilimde, sanatta, medeniyette, dünyaya yön verebilecek bir kuşak yetiştirelim. Bu anlamda atalarıyla, dedeleriyle gurur duyan, onların dünya medeniyetine yaptığı katkıları anlatmaktan keyif alan, neler yaptıklarını iyi bilen bir kuşak yetiştirelim istiyoruz. Bunu temin etmek için de müfredatımızın içerisine size bu duyguları verecek, bu bilinçle yetişmenize vesile olacak şeyleri eklemiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından Öğrenci Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, Bakan Tekin'e müfredata ilişkin görüş ve önerilerini aktardı. Bir öğrenci, Bakan Tekin'e Kaf Dağı'nda yaşayan 'Simurg kuşu' efsanesini anlatarak, bu süreçte maarif modelini hayata geçirmek için aldığı risklerin ve yaşadığı zorlukların farkında olduklarını söyleyip, "Siz bizim 'Simurg'umuzsunuz" dedi. Başka bir öğrenci de maarif modele ilişkin hazırladıkları dergileri Bakan Tekin'e hediye ederek, model sayesinde birçok etkinlik yapabildiklerini söyledi.