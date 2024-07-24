Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

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MEB ile Fransa Büyükelçiliği arasında Türkiye'de eğitim veren iki Fransız okulunun müfredatı konusunda yaşanan anlaşmazlık krize dönüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler, girmezlerse yok hükümdeler zaten. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" açıklamasında bulundu.

24.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:26
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim veren ancak Fransa müfredatı uygulanan 2 okulda Türkiye'deki müfredatın uygulanmasını istiyor. Bakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu açıklamaları yaptı:

"Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler, girmezlerse yok hükümdeler zaten. Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var, bir de ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

"FRANSA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zemine ulaşacağını düşünüyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yeni bir konu değil. 1993 yılında beri hükümetler Fransa'yı uyarmışlar ama hiçbir adım atılmamış."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de eğitim veren ve Fransa müfredatı uygulanan iki okul, Millî Eğitim Bakanlığı ile Fransa Büyükelçiliği arasında anlaşmazlığa yol açmış, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtmişti.

Bakanı Tekin konuyla ilgili olarak 13 Temmuz'da bir açıklama yaparak, Türkiye'de 12 yabancı okulun bulunduğunu ve Lozan Anlaşması'nda verilen taahhüt doğrultusunda hiçbir problem olmadığını belirtmiş, isim vermeden Pierre Loti ve Charles de Gaulle okullarını işaret ederek bu okullarda okuyan Türk öğrencilerin Türkiye'deki eğitim müfredatında eğitim almadığını vurgulamıştı.

"ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 90 TÜRK VATANDAŞI"

Tekin ayrıca, "12 yabancı okul var: Fransız, Alman, İtalyan okulu var. Bunları biz Lozan'da taahhüt ettiğimiz için hiçbir problem çıkartmıyoruz. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok fakat enteresan bir biçimde Fransa sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak, Türkiye'de iki tane daha okul açmışlar. Bu okulları açarken de 'Biz buraya Fransızları alacağız sadece' demelerine rağmen, şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı. O okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar? O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmî olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ramazan Ertaş: Bu okullarda zaten ajanlar yetişiyor. 35 35 Yanıtla
    Yavuz null: baştakiler senin kadar bilmiyorlar remezen onları uyar remezen 38 10 Ramazan Ertaş: Hayvanlar bile yalarken dilini daha az kullanıyor. 16 9 Talat Yelbuz: yapma ya 1 5
  • İshak Klein: Ne yaparsanız yapın!..,Yüce Türk milletinin yüreğinden Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk sevgisini sökemez siniz!… 37 26 Yanıtla
    Murat KANDAZ: soyadını değiştir 17 17 Ahmed Mehmed: Türk toprağında faaliyet gösteren okul mevzuaata uyacak, işine gelmiyorsa kapatır gider 1 0
  • Koray Altaylar: Eğitimi düzelttiniz toplam öğrencini %99 kısmın da sorun yok %1 lik kısımdaki sorunla uğraşıyorsunuz. Ne diyeyim işiniz zor. 15 10 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Geç kalınmış bir karar 4 1 Yanıtla

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