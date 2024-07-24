Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

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Bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zemine ulaşacağını düşünüyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yeni bir konu değil. 1993 yılında beri hükümetler Fransa'yı uyarmışlar ama hiçbir adım atılmamış."

"Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler, girmezlerse yok hükümdeler zaten. Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var, bir de ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de eğitim veren ve Fransa müfredatı uygulanan iki okul, Millî Eğitim Bakanlığı ile Fransa Büyükelçiliği arasında anlaşmazlığa yol açmış, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtmişti.

Bakanı Tekin konuyla ilgili olarak 13 Temmuz'da bir açıklama yaparak, Türkiye'de 12 yabancı okulun bulunduğunu ve Lozan Anlaşması'nda verilen taahhüt doğrultusunda hiçbir problem olmadığını belirtmiş, isim vermeden Pierre Loti ve Charles de Gaulle okullarını işaret ederek bu okullarda okuyan Türk öğrencilerin Türkiye'deki eğitim müfredatında eğitim almadığını vurgulamıştı.

"ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 90 TÜRK VATANDAŞI"

Tekin ayrıca, "12 yabancı okul var: Fransız, Alman, İtalyan okulu var. Bunları biz Lozan'da taahhüt ettiğimiz için hiçbir problem çıkartmıyoruz. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok fakat enteresan bir biçimde Fransa sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak, Türkiye'de iki tane daha okul açmışlar. Bu okulları açarken de 'Biz buraya Fransızları alacağız sadece' demelerine rağmen, şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı. O okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar? O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmî olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar" ifadelerini kullanmıştı.