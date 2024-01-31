Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan ile eğitim alanında işbirliği yapmak istediklerini söyledi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işgalden kurtarılan bölgelerde eğitim konularında atılacak adımlarda, Azerbaycan'la hareket etmek istediklerini söyledi.

Tekin, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden işbirliği konularının güçlendirilmesi ile yeni işbirlikleri ele alındı.

Tekin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iki devlet olmanın çok ötesinde, birbirini kardeşçe seven ve dostça değerlendiren iki toplumun ilişkisi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri gelecek kuşaklara aksettirmeyi, aynı algıyla, yaklaşımla, dostane ve kardeşlik duygularıyla bu ilişkiyi devam ettirecek gelecek kuşakların yetişmesine vesile olmayı kendilerinin görev addettiğini ifade eden Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak bu dostluğun ve kardeşliğin gelecek kuşaklara aksettirilmesi için üstümüze düşen her ne var ise onu yapmayı taahhüt ediyorum." dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'la ilişkileri daha da geliştirmek için tüm kabineye talimat verdiğini aktararak yapılması gerekenlerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden gurur duyduklarını vurgulayan Tekin, "İşgalden kurtarılan bölgelerde, eğitim konularında atacağınız her türlü adımda sizinle birlikte hareket etmekten mutlu olacağız. Bu konuda kendi coğrafyamızdan ayırt etmeden yapabileceğimiz her türlü adımı sizinle beraber yürütmek isteriz." diye konuştu.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev, Tekin'i Bakü'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Amrullayev, Tekin'in Azerbaycan ziyaretinin iki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandıracağını kaydetti.