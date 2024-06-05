Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyete Doğru' Tiyatro Oyununu İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyete Doğru' Tiyatro Oyununu İzledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, \'Cumhuriyete Doğru\' Tiyatro Oyununu İzledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, İstanbul'da ikinci kez sahnelendi. Bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşen oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlatıyor ve Türk siyasi hayatına iz bırakacağına inanılıyor.

05.06.2024 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da ikinci kez izleyiciyle buluştu.

Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen, orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen, proje yapımcılığını Volkan Severcan, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyun, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahnelendi.

İstanbul'da ikinci kez sahnelenen "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Valisi Davut Gül de izledi.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, oyuncuları tebrik etti.

Oyunu 5'inci ya da 6'ncı izleyişi olduğunu belirten Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Biraz önce Volkan Severcan söyledi. Yaklaşık 4-4,5 yıldır üzerinde fikir jimnastiği yaptığımız bir oyundur. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu oyun dünyaya, Türk tiyatro tarihine değil aynı zamanda Türk siyasi hayatına da iz bırakacak, bundan yüzde yüz eminim. Çünkü bizi millet yapan, üzerinde hemfikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel şekilde icra edilebilirdi. Bu oyunun aynı zamanda Türk siyasi hayatında da bir çığır açacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu sanatçıları lütfen çok kuvvetli alkışlayalım. Bu oyun 40 defa sahnelendiyse eğer, bu arkadaşların ciddi fedakarlığı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu imkanı sunan Vakıflar Bankası Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih'e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bize bu geceyi ayıran sevgili organizatörümüz Murat Aksu'ya da teşekkür ederiz."

Bakan Tekin, organizatör Aksu'ya ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan'a plaket takdim etti.

Oyun

Oyun bugüne kadar 30 farklı ilde 40 defa sahnelenerek, yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluştu.

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, bu defa 400 kişilik kadrosuyla İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda binlerce izleyicinin karşısına çıktı.

Oyunda, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da yer aldı. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yaptı.

Müziklerini Selim Atakan'ın bestelediği tiyatro oyununun proje danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş üstleniyor. Oyunun başrollerini; Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyet'in ilan ediliş sürecini anlatmasıyla başlıyor.

Oyunda, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da TBMM'yi kurması ile Milli Mücadele kahramanlarının Türk milletiyle Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i nasıl ilan ettiği konu ediliyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti, Yusuf Tekin, İstanbul, Sanat, Kültür, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyete Doğru' Tiyatro Oyununu İzledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
00:02 Utanması gereken öğrenci değil öğretmen Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler
23:59 Maltepe’de bomba ihbarı Ekipler harekete geçti Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti
23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
23:35 Bizzat Putin davet etti Ali Babacan, Rusya’daki Ekonomi Forumu’na katılacak Bizzat Putin davet etti! Ali Babacan, Rusya'daki Ekonomi Forumu'na katılacak
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 01:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyete Doğru' Tiyatro Oyununu İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement