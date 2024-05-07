Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 Bin Öğretmen Ataması Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 Bin Öğretmen Ataması Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ve başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Atamaların en fazla Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği branşlarına yapılacağını belirten Tekin, atamalarda skorun yüzde 50'sinin KPSS, yüzde 50'sinin mülakatla belirleneceğini söyledi.

07.05.2024 10:15
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını, başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Tekin, Bakanlık'ta öğretmen atamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile öğretmen atamalarına ilişkin çalışma yürüttüklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara 20 bin öğretmen ataması planlandığını ifade eden Tekin, başvuruların 20 Mayıs'ta alınmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Tekin, en fazla atama yapılacak branşların Sınıf Öğretmenliği (3 bin 263), Özel Eğitim Öğretmenliği (2 bin 499), Rehberlik Öğretmenliği (1597), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (1594) ve İngilizce Öğretmenliği (968) olarak sıraladı.

Tekin ayrıca, öğretmen atamalarında mülakata ilişkin, "Skorun yüzde 50'si KPSS, yüzde 50'si mülakat olarak yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'den 20 Bin Öğretmen Ataması Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 Bin Öğretmen Ataması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 Bin Öğretmen Ataması Açıklaması - Son Dakika
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