Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazze'den Türkiye'ye getirilen öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazze'den Türkiye'ye getirilen öğrencileri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında Gazze'den Türkiye'ye getirilen 220 Gazzeli öğrenciyi ziyaret etti. Bakan Tekin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen çocuklar için psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi gibi eğitimlerin verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, öğrencilerle Türkçe sohbet etti ve Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı. Gazzeli çocuklar ise Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade etti.

25.07.2024 14:13
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında Gazze'den Türkiye'ye getirilen 220 Gazzeli öğrenciyi ziyaret etti.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, Bakan Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen çocuklar için bakanlıkça başta psikolojik destek olmak üzere uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi gibi çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.

Tekin, bu doğrultuda Seyranbağları İlkokulunda yaz okulu kapsamında eğitim alan 220 Gazzeli çocukla bir araya geldi.

Çocukların eğitim aldığı sınıfları gezen Bakan Tekin, öğrencilerle Türkçe sohbet etti. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, misafir ettikleri Gazzeli çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Bakan Tekin'in ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getiren Gazzeli çocuklar ise Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade etti. Ayrıca öğrenciler, Tekin'e sunulan eğitim imkanı için teşekkür etti.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazze'den Türkiye'ye getirilen öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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