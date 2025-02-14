Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan \'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul\' Projesi

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda öğrencilere kaynakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin kazandırılmasını teşvik etmek amacıyla 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesini başlattı.

'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesi, okullarda enerji verimliliğini artırmayı, doğal kaynakları bilinçli kullanmayı ve öğrencilere çevre bilincini kazandırmayı hedefliyor. Projeyle okullarda elektrik, su ve yakıt gibi kaynakların daha verimli kullanılması, geri ve ileri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve öğrencilere sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanıyor. Okullarda enerji verimliliğinin artırılmasıyla birlikte öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi teşvik edilecek. Böylece çocukların doğaya saygılı, ekosistemlerin korunmasında aktif rol alan ve çevre dostu alışkanlıklar edinen bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor. Ayrıca okullar, enerji tasarrufu ve çevre duyarlılığına yönelik çalışmalarıyla 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi' alacak.

BAKANLIKTAN TANITIM FİLMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, projeye ilişkin tanıtım filminde okulları bu farkındalık hareketine katılmaya davet etti. Bakanlıkça hazırlanan 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi' uygulama kılavuzu da illere resmi yazıyla duyuruldu. Proje çerçevesinde okullar, belirlenen çevre dostu ölçütleri yerine getirerek 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi' kazanacak. Etiket değerlendirmesi, okullarda iki ana alandaki uygulamalar üzerinden yapılacak. İlk alan olan 'Enerji Kaynaklarının Tüketimi' kapsamında, okullarda gereksiz enerji tüketiminin periyodik olarak azaltılması için çalışmalar puanlandırılacak. İkinci alan olan 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Uygulamaları' kapsamında okullar, 12 farklı alanda gerçekleştirecekleri çalışmalarla puan alacak. Bu çalışmalar arasında enerji verimliliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam, yeşil ve dijital dönüşüm gibi konularda farkındalık yaratmaya yönelik dergi, poster ve broşür hazırlama, doğa gezileri düzenleme, bölgenin iklim koşullarına uygun okul eylem planları oluşturma, atık azaltma ile geri ve ileri dönüşüm uygulamalarına yer verme gibi faaliyetler bulunuyor.

ÇEVRE DOSTU SİSTEMLERİ HAYATA GEÇİRECEKLER

Ayrıca okullar ağaçlandırma projelerine katılacak ve güneş paneli, yağmur hasadı, kompost üretimi, malçlama gibi çevre dostu sistemleri hayata geçirecek. Ulusal ve uluslararası çevre projelerine katılım sağlanarak 'sıfır atık' yönetimi uygulamaları desteklenecek. Çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında toplum hizmetlerine katkı sunulacak, velilere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bunun yanı sıra, yağmur suyu bahçeleri, dış mekan sınıfları, topraksız tarım uygulamaları hayata geçirilecek ve doğa dostu ya da Agro okul kütüphaneleri oluşturulacak.

Proje kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde izleme ve değerlendirme komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar, başvuru yapan okulların çevre dostu uygulamalarını yerinde ziyaretlerle değerlendirecek.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ/ANKARA,