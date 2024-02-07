Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Malatya\'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Canlı, Vali Ersin Yazıcı'yı ve Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca'yı makamlarında ziyaret etti.
Akçadağ ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, Akmercan Ortaokulu, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezine bağlı Gedik Özel Yürekler Eğitim Merkezi, Vali Galip Demirel Ortaokulu ve Diniye Çalık İlkokulunu ziyaret eden Canlı, buralarda öğretmenlerle buluştu.
Okul ziyaretlerinin ardından Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde tüm okul idarecileriyle toplantı yapan Canlı, okul idarecilerinin talep ve önerilerini dinledi.
Canlı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, okul idarecileri ve öğretmenlerle istişare ederek aktardıkları sorun ve çözüm önerilerini yerinde incelediklerini belirterek, bakanlığın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Canlı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Canlı, İl Müdürü Behçet Bakır'dan eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.
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