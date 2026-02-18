Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Tartışmalı Geçti

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklifin birinci bölümü üzerine söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklif sunulurken AKP'li bir milletvekilinin bu kanun teklifiyle amaçlarının "doğal mirası korumak" olduğunu hatırlatarak, "Şimdi, bunun neresine inanalım?" diye sordu. Arı, "Önce, onu ben size soruyorum çünkü AKP iktidarı geldiğinden bu tarafa ülkenin ne kadar doğal mirası, değeri var ise her geçen gün saldırı altında; sit alanlarımız yok edilmekte, tahrip edilmekte, milli parklara farklı şekillerde yapılar yapılmakta, tarihi eserler restorasyon adıyla yok edilmekte yani kısacası tüm değerleri yok ediyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmasının ardından kanun teklifinin birinci bölümü üzerine görüşmelere geçildi.

Bilici: Daha önce bakanlık veya Cumhurbaşkanlığı onayı gerektiren birçok iş artık, Genel Müdürlük düzeyinde sonuçlandırılabilecek

Teklifin birinci bölümü üzerine söz alan Yeni Yol Grubu adına İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, birinci bölümde dikkat çeken en önemli hususun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devredilen geniş takdir yetkisi olduğunu belirterek "Daha önce bakanlık veya Cumhurbaşkanlığı onayı gerektiren birçok işin artık, Genel Müdürlük düzeyinde sonuçlandırılabilmesi söz konusudur. Buna karşılık, kanunla düzenlenmesi gereken birçok temel ilkenin yönetmeliklere bırakılması yasallık ve belirlilik ilkeleri açısından sorunludur. Çevre hakkı Anayasa'nın 56'ncı maddesiyle güvence altına alınmış temel bir haktır, bu hakkın korunması idari takdirin sınırlarını bırakılmamalıdır" dedi.

Teklifin gerekçesinde doğa temelli turizmin geliştirilmesi ve ekonomik getirinin sürdürülebilir yönetimi vurgulandığını söyleyen Bilici, "Ancak burada koruma ve kullanma dengesi kullanım lehine kaydırılmaktadır. Oysa, çevre hukukunun temel yaklaşımı koruma amacının önceliğidir. Korunan alanların ekosistem fonksiyonları karbon depolama kapasitesi, su rejimini düzenleme, toprak erozyonunu önleme ve mikroiklim oluşturma gibi hayati işlevlerdir. Bu işlevler ekonomik değerlerle ölçülemez çünkü bunlar yaşamın ta kendisidir" diye konuştu.

Aydın: Yerlilik ve millilik milletin yeşilini sermayeye açmakla değil, milletin doğal mirasını korumakla ölçülür

İYİ Parti Grubu adına Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, kanun getirme usulüne eleştirerek "Biz bıktık çünkü eleştirdiğimiz şey istisna değil AK Parti döneminde kural haline gelmiştir. Torba yasa anlayışıyla paydaşsız, bilimsiz, meslek odasız, sivil toplumsuz metinleri getirip Genel Kurula ve dolayısıyla millete dayatmaktasınız. Biz her seferinde aynı uyarıları yapmak zorunda kalıyor, siz her seferinde aynı hoyratlığı 'acele' diyerek tekrarlıyorsunuz. Bugün de karşımızda yine aynı zihniyetin ürünü var" dedi.

Bu teklifin başlığında "Milli Parklar" kısmına atıfta bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Milli diyoruz; peki, soruyorum: Milli parkı milli yapan nedir? O parkın ağacıdır, suyudur, toprağı ve yaban hayatıdır yani o coğrafyanın hafızasıdır, milletimizin ve insanlığın ortak mirasıdır. Milli park dediğimiz yer bir partinin, bir zümrenin, bir şirketin, bir müteahhidin tasarruf alanı değildir; milli park milletindir ve milli olanın ilk şartı da korumaktır. Fakat siz 'milli' kelimesini tabelada seviyor, iş icraata gelince milli olana da onu korumaya da mesafe koyuyorsunuz. O sebeple, bu teklif milli parkları korumuyor, ne yazık ki soyguna kapı aralıyor. Üstelik 'kamu yararı' ve 'zaruret' gibi ucu açık, sınırları belirsiz ifadelerle önce kelimeleri muğlaklaştırmakta, sonra doğayı sessizce teslim almaktasınız, talanı da böylece başlatmış oluyorsunuz. AK Parti'nin 'yerli ve milli' diye pazarladığı şeyin, memleketin taşına toprağına geldiğinde nasıl buharlaştığını hep birlikte görüyoruz. Yerlilik ve millilik söylemi milli parkların kapısına kadar geliyor ancak orada kapının önünde duruyor; içeriğe girince işlettirme, devretme, izin verme, tesis yapma başlıyor. Yerlilik ve millilik milletin yeşilini sermayeye açmakla değil, milletin doğal mirasını korumakla ölçülür. Bakın, milliyetçilik nutukla olmaz, milliyetçilik bayrağı diline dolamakla olmaz; milliyetçilik bu ülkenin suyuna, ormanına, dağına taşına sinmiş hayatı korumakla olur."

Genel Kurul'da kanun teklifi görüşmelerine Galatasaray arası

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili Celan Adan, Galatasaray'ın Juventus ile oynadığı maçta 5-2 kazanması üzerine "Bugün Şampiyonlar Ligi son 16 eleme turunda İtalyan futbol takımı Juventus karşısında çok önemli bir galibiyet aldı. Temsilcilerimizin yurt dışı spor müsabakalarında elde ettikleri bu başarılar hepimizi gururlandırıyor. Başkanlık Divanı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Arı: Tüm değerleri yok ediyorsunuz

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da kanun teklifi sunulurken AKP'li bir milletvekilinin bu kanun teklifiyle amaçlarının "doğal mirası korumak olduğunu" ifade ettiğini hatırlatarak "Şimdi, bunun neresine inanalım? Önce, onu ben size soruyorum çünkü AKP iktidarı geldiğinden bu tarafa ülkenin ne kadar doğal mirası, değeri var ise her geçen gün saldırı altında; sit alanlarımız yok edilmekte, tahrip edilmekte, milli parklara farklı şekillerde yapılar yapılmakta, tarihi eserler restorasyon adıyla yok edilmekte yani kısacası tüm değerleri yok ediyorsunuz" dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki dakika ara verdi. Adan, aranın ardından Genel Kurul'daki kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.