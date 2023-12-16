Milli Savunma Bakanı Güler, 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı\'nda soruları yanıtladı: (2)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bizim şu anda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde az bir işimiz kaldı. Teröristlerin 'kale' diye kazdıkları yerler onların mezarı oluyor. Birkaç yer daha var ve oraları da onların mezarına çevireceğiz." dedi.

Bakan Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Suriye ile ilişkiler ne durumda, olumlu hava rafa mı kalktı?" sorusuna Güler, "Biz bütün komşularımızla iyi ilişkileri sürdürmek, kurmak ve onu devam ettirmek amacındayız. Suriye'de dörtlü toplantılar başlamıştı. Rejimin, BM'nin kendisine yüklediği sorumlulukları var, anayasanın kabulü, halkın onayına sunulması, seçimlerin yapılması gibi… Bu şartlar yerine getirildikten sonra biz de herkes gibi gereğini yapacağız." yanıtını verdi.

"Suriye'den ne kadar tehdit almışız, ne kadar roket saldırısına maruz kalmışız ona bakmak lazım." diyen Güler, Suriye'den, Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde Kilis'e 95, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de Hatay'a 109, Kilis'e 53 füze ve havan saldırısı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Barış Pınarı Harekatı öncesinde ise Mardin'e 407, Şanlıurfa'ya 632, Şırnak'a 241, Gaziantep'e de 9 olmak üzere toplam 1289, tüm bölgelerden ise toplam 1546 füze ve havan saldırısı gerçekleştirildiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Sadece Zeytin Dalı Harekatı'nda 54 şehidimiz var. Şimdi 'Suriye'de ne işimiz var' diye soruyorlar. 600'ün üzerinde vatandaşımızı kaybetmişiz böyle bir şey sorulabilir mi? Anayasa ve seçimler yapıldıktan sonra ve hudutlarımızın güvenliği sağlandıktan sonra gerekeni yapacağız. Ama sınırlarımızın güvenliği sağlanmadan, rejimin verdiği sözler yerine gelmeden kimse bizden bunu beklemesin."

İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimali

Bakan Güler, "Filistin'den sonra sıra Türkiye'de deniliyor, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimali var mı?" sorusuna, "Böyle bir ihtimalin olması mümkün olamaz. Tabii ki Milli Güvenlik Kurulumuz var, gerekli risk değerlendirmeleri yapılıyor ama Türkiye'ye yönelik bir tehdit bulunmamaktadır. Herkes herkesi bilir." cevabını verdi.

Gazimağusa'da üs kurulmasına ilişkin soru üzerine Güler, "Biz Kıbrıs'ta bir üsten ziyade gemilerimizi bağlamak için eski bir limanı yenilemek istiyoruz. Oraya sık sık gemilerimiz gidiyor, tatbikatlara katılıyoruz, ziyaretler yapıyoruz ama yarın TCG Anadolu oraya gitse bağlanacağı iskele yok. Orada eski bir iskele var onu yeniliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güler, "Türkiye-Romanya-Bulgaristan Mayın Karşı Tedbirleri İşbirliği Grubu'nun kapsamı nasıl olacak?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Karadeniz'de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan yan yana geldik ve Mayın Karşı Tedbirleri İşbirliği'ni kurduk. Buradaki amaç hem Rusya, hem Ukrayna limanlarından sürüklenen mayınları tespit ederek boğazlarımıza gelmeden imha etmek. Mayınları bugüne kadar tespit ettikçe imha ettik. Karadeniz'de deniz karakol uçaklarımızla, gemilerimizle mayın tespit çalışmaları yapıyoruz. Son zamanlarda biraz fazla mayınlar gelmeye başlayınca böyle üçlü bir yapı kurduk. Mayın tarama gemilerimiz Romanya'nın sınırlarının bittiği yere kadar sürekli devriye yapacak."

Bedelli askerlik

Bakan Güler, bedelli askerlikte fiyat değişikliği ve kışlasız askerliğin söz konusu olup olamayacağına ilişkin soruya karşılık, "2019'da bir kanun çıktı, artık buna herkes uyacak. Bundan geri adım atmamız söz konusu değil. Toplumun her kesimi destek verdi ve Meclis'in onayıyla çıktı. Bizim askerlik sistemimiz Türkiye'nin garantisidir. Biz hiçbir zaman tamamen profesyonel orduyu istemiyoruz ve düşünmüyoruz. Bunu vatandaşımız da istemiyor. Bizim şu anda ki hedefimiz yüzde 50 yükümlü, yüzde 50 de profesyonel asker." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, "Suriye'de bir kara harekatına ihtiyaç var mı?" sorusuna, "Biz zaten Suriye'ye girmişsek her şey masada demektir. Türkiye, bir tehlikeyi görürse ve operasyon yapmamız gerekiyorsa hiç tereddütsüz yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde az bir işimiz kaldı"

Irak'ın kuzeyinde hedefe ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin soru üzerine Güler, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele 40 yıllık bir konu. Artık biz bu terör belasını kesip atmak istiyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki 10-20-30 yıl daha buna tahammülü yok. Ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmak istiyoruz ve bununla ilgili de kesin sonuçlu iş yapıyoruz. Yapılan operasyonların sınırlarımıza etkisi var mı? 5-6 senedir sınırlarımızda bir tehdit yok. Şırnak'a, Hakkari'ye gidip geliyoruz ve emniyetli olduğunu görüyoruz. Bizim şu anda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde az bir işimiz kaldı. Teröristlerin 'kale' diye kazdıkları yerler onların mezarı oluyor. Birkaç yer daha var ve oraları da onların mezarına çevireceğiz."

Savunma sanayii güvenliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin de konuşan Güler, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisindeki faaliyetlerimiz ile ilgili haberlerde çok fazla detay paylaşılıyor. Arkadaşlar burada bahsedilen detaylar kimi ilgilendirebilir. Bunu niye yazıyoruz biz? Bunu size biri veriyor, alan da bütün detaylarına kadar yazıyor. Biz kendimiz de çok dikkat edeceğiz ama sizlerden de istirham ediyorum. Bu konuda biz de tedbir alacağız. Projeler ve ürünlerle ilgili güvenlik zafiyeti yaratabilecek bilgileri paylaşan kişi ve firmaları mahkemeye vereceğimizi ifade ediyoruz."

"S400 bir savunma silahı"

Bakan Güler, S400 hava savunma sistemlerinin ne kadar sürede aktif hale geldiğinin sorulması üzerine, "Bu bir savunma silahı. Bize taarruz eden birisi var da savunma silahını kullanmadık mı? Bugün bir ülke '2 saat sonra taarruz ediyorum' diyerek başka bir ülkeye saldırmıyor. Bir savaş durumunda yığınak yapacaksınız, uçaklarınızı kaydıracaksınız, yüzlerce tren çalışacak, seferberlik vesaire ilan edilecek. Yani kimsenin haberi olmadan bir ülke başka bir ülkeye hava saldırısı yapması çok zor. Biz de ihtiyaç hasıl olduğunda S400'leri kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik." dedi.

Basın mensuplarına, "Bizim yüzde 100 aleyhimize dahi olsa her olayı sizlerle paylaşacağız." diyen Bakan Güler, "Hiçbir şekilde bundan geri adım atmayacağız. Bugün ne Türkiye'de ne de dünyanın herhangi bir ülkesinde hiçbir şeyi saklayamazsınız. Biz medya ile samimi olarak her şeyi şeffaflıkla paylaşmaya ve sonuçlarına katlanmaya hazırız. Hiç bir şeyi saklamayacağız." diye konuştu.

(Bitti)