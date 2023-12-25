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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'ye gitti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'ye gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Hakkari'ye gitti. Bakan Güler, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son durum hakkında bilgi aldı ve operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

25.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 19:40
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'ye giderek, operasyonlardaki son durumlara ilişkin bilgiler aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hakkari'ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Güler, buradan helikopterle Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari\'ye gitti
Kaynak: AA
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