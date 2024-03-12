Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı\'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın milli birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir bağımsızlık manifestosu olduğunu belirtti. Güler, ayrıca İstiklal Marşı'nın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

12.03.2024 11:32  Güncelleme: 12:31
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve milli birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı'mız da bu zor zamanlarda verilen mücadelenin tarihi bir vesikası olmuştur. Her kıtası, her dizesi moral ve cesaret kaynağı olan marşımız, sadece bir şiir değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur. En zor koşullarda dahi istiklal ateşini canlı tutan marşımızın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün; egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Asil milletimiz, bir asır önce kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen ve istikbalimize kast eden emperyalist güçler karşısında tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve milli birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı'mız da bu zor zamanlarda verilen mücadelenin tarihi bir vesikası olmuştur. Her kıtası, her dizesi moral ve cesaret kaynağı olan Marşımız, sadece bir şiir değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur. En zor koşullarda dahi istiklal ateşini canlı tutan Marşımızın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir.

Milli Savunma Bakanlığı olarak İstiklal Marşı'mızdan aldığımız ilhamla bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; tüm aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı - Son Dakika

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