Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı\'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve milli birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı'mız da bu zor zamanlarda verilen mücadelenin tarihi bir vesikası olmuştur. Her kıtası, her dizesi moral ve cesaret kaynağı olan marşımız, sadece bir şiir değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur. En zor koşullarda dahi istiklal ateşini canlı tutan marşımızın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Güler, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün; egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Asil milletimiz, bir asır önce kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen ve istikbalimize kast eden emperyalist güçler karşısında tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve milli birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı'mız da bu zor zamanlarda verilen mücadelenin tarihi bir vesikası olmuştur. Her kıtası, her dizesi moral ve cesaret kaynağı olan Marşımız, sadece bir şiir değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur. En zor koşullarda dahi istiklal ateşini canlı tutan Marşımızın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir.
Milli Savunma Bakanlığı olarak İstiklal Marşı'mızdan aldığımız ilhamla bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; tüm aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkçe öğretmeni Mustafa Kılıç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programa, Kaymakam Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle düzenlenen 'Muhasebe Mesleğinde Güncel Yaklaşımlar ve E-Uygulama Eğitimi' adlı program, SMMMO hizmet binasında gerçekleştirildi. Programda muhasebe mesleğindeki güncel uygulamalar öğrencilere aktarıldı ve sonunda teşekkür belgeleri takdim edildi.
Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 94 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan Y.G.S., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Y.G.S'nin bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını kullanarak 52 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Yakalanan zanlının üzerinde 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi ve tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken çıkan yangında G.Ö'nin kullandığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?