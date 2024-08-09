Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri gemilerinin İstanbul ziyaretine katıldı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait JS KASHIMA ve JS SHIMAKAZE gemilerinin İstanbul'u ziyaretinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Güler "bu ziyaretler, dostluğumuzu ve birbirimize duyduğumuz güveni daha da artırmaktadır" dedi.

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait JS KASHIMA ve JS SHIMAKAZE gemilerinin İstanbul'u ziyareti dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler iki ülke arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici seviyede olduğunu vurguladı.

Bakan Güler yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle, bu güzel programda sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler, tarihi bağlara dayanmaktadır. 1878'de ülkemize gelen ilk Japon Askeri Gemisi "Seiki"nin ziyareti, 1887'de Japonya Prensi'nin ülkemizi ziyareti, buna mukabil 1889 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gönderilmesi, tarihi hafızamızda yer edinmiş önemli hadiselerdir. Ertuğrul Fırkateyni'nin, Japonya'dan dönüşe geçtiği sırada talihsiz bir kaza yaşayarak batması ve mürettebatımızın çoğunun hayatını kaybetmesi, bizleri derinden yaralasa da ülkelerimizi birbirine bağlayan köklü dostluk bağının kurulmasına vesile olmuştur. Bu hadiseden günümüze kadar, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen güçlü ve samimi ilişkilerimiz ortaya çıkmıştır.

"Karşılıklı bu ziyaretler, dostluğumuzu ve birbirimize duyduğumuz güveni daha da artırmaktadır"

2013 yılında "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz çerçevesinde, her alanda olduğu gibi askeri ve savunma sanayisi alanındaki iş birliğimiz de memnuniyet verici seviyededir. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılını kutluyor olmanın heyecanını yaşamaktayız. Köklü bir geçmişten güzel bir geleceğe uzanan ilişkilerimizdeki bu önemli merhaleyi, ülkelerimiz arasındaki samimi ve dostane ilişkilere uygun bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Kutlamaların önemli halkalarından birini de TCG KINALIADA korvetimizin 8- 21 Haziran 2024 tarihleri arasında sırasıyla Kuşimoto, Tokyo ve Hiroşima limanlarına gerçekleştirdiği ziyaretler oluşturmuştur. Bu ziyaret kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile eğitim gerçekleştirmekten ve orada düzenlenen resepsiyona Sayın Prenses Akiko'nun da aralarında bulunduğu üst düzey katılımdan ayrıca mutluluk duyduk. Japon dostlarımıza kıymetli ev sahiplikleri için içten teşekkürlerimizi sunmak isterim. Aynı şekilde, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı eğitim filosunun limanlarımızı ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı bu ziyaretler, dostluğumuzu ve birbirimize duyduğumuz güveni daha da artırmaktadır."