Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye Barış ve İstikrara Önemli Katkılar Sağlamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye Barış ve İstikrara Önemli Katkılar Sağlamaktadır

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devletin ilgili kurumları ile koordineli ve eş güdümlü olarak komşular ve müttefiklerle iyi niyet çerçevesinde küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarını artan bir gayretle sürdüreceklerini belirtti. Türkiye'nin stratejik yaklaşımıyla uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çevredeki kritik gelişmelere profesyonel, teknik ve kontrollü bir duruş sergileyerek sorunların kalıcı çözümüne yönelik adımlar attığını ifade etti.

16.04.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ilgili kurumları ile koordineli ve eş güdümlü olarak aynı zamanda komşularımız ve müttefiklerimizle iyi niyet çerçevesinde, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE BARIŞA VE İSTİKRARA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMAKTADIR"

Devam eden faaliyetlere ilişkin olarak bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, toplantıda şunları söyledi:

"Ziyaretlerimde ve katıldığım tatbikat faaliyetlerinde başta sizlerin ve değerli silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını memnuniyetle müşahede etmekteyim. Konumu itibarıyla önemli ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye; köklü ve stratejik yaklaşımının bir yansıması olarak uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alan stratejik yaklaşımı, her platformda önemli bir farklılık olarak kendini göstermektedir. Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür.

"BARIŞ VE HUZURUN TESİSİNE YÖNELİK ÇABAMIZA ARTAN BİR GAYRETLE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu kapsamda; çevremizdeki kritik gelişmeler karşısında sergilediğimiz profesyonel, teknik ve kontrollü duruş, sorunların kalıcı çözümüne ilişkin rasyonel ve kabul edilebilir adımlar atmamızı sağlamaktadır. Nitekim uluslararası düzlemde üstlendiğimiz inisiyatifler ve icra ettiğimiz faaliyetler, muhataplarımızca ikili ve çok taraflı temas ve görüşmelerde de kabul görmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ilgili kurumları ile koordineli ve eş güdümlü olarak aynı zamanda komşularımız ve müttefiklerimizle iyi niyet çerçevesinde, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye Barış ve İstikrara Önemli Katkılar Sağlamaktadır
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Türkiye, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye Barış ve İstikrara Önemli Katkılar Sağlamaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye Barış ve İstikrara Önemli Katkılar Sağlamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement