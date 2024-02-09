Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı\'nı ziyaret etti

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara ATO Congresium'da 'Gelecek İçin Teknolojiler' temasıyla 6'ncısı gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Teknoloji stantlarını gezerek ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yaşar Güler, fuarı ziyaret eden gençlerle sohbet etti. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-