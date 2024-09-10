13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 terörist, Gara bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

10.09.2024 12:48
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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