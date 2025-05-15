Milli Test ve Sertifikasyon Çalıştayı Düzenlendi

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerin test ve sertifikasyon ihtiyaçlarını ele almak üzere Milli Test ve Sertifikasyon Çalıştayı (MİLTES) düzenlendi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen MİLTES, Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında yapılan sunumlar, paneller ve değerlendirmelerde, savunma, havacılık, denizcilik, uzay başta olmak üzere birçok sektörde test ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, çalıştayda yaptığı konuşmada, test ve sertifikasyonun üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı, bu alandaki ulusal kapasitenin artırılmasının sektörün rekabetçiliği açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

SAHA İstanbul bünyesindeki 10 teknik komite ile savunma, havacılık ve uzay sanayi alt sektörlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Uça, "Bu çalıştay, komite çalışmalarımızın da bir devamı niteliğinde. Daha önce gerçekleştirdiğimiz Milli Havacılık Endüstrisi (MİHENK) ve Milli Mühendislik Yazılımları çalıştaylarının ardından, bugün de test, sertifikasyon ve uygunluk değerlendirme sektörümüzdeki gelişmeleri değerlendirecek, konuyla ilgili tüm tarafların katkısıyla sektörün ihtiyaçlarına çözüm arayacağız. Birlikte öğrenmek, fikir üretmek ve yön vermek için buradayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Kalite Test ve Sertifikasyon Daire Başkanı Tolga Sayın, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısında test ve sertifikasyon süreçlerinin kritik rolüne dikkati çekti. Sayın, "İHA'larımız, milli hava araçlarımız ve hava savunma sistemlerimiz bugün sadece güvenliğimizi sağlamakla kalmıyor, dost ve müttefik ülkelere de katkı sunuyor. Bu başarının arkasında yalnızca tasarım ve üretim değil, test alanında gösterilen titizlik de var." diye konuştu.

Sayın, test merkezlerinin güvenilirliği, akreditasyon süreçleri ve savunma-sivil test altyapısının koordinasyonu gibi başlıklarda atılacak adımların, sektörün sürdürülebilir büyümesi için büyük önem taşıdığı belirtti.

3 yıllık çalışmalar taçlandı

SAHA İstanbul Test ve Sertifikasyon Komitesi Başkanı Fuat Akpınar da 3 yıldır yürüttükleri çalışmaların, Türkiye'nin ilk test ve sertifikasyon çalıştayı ile taçlandığını söyledi.

Sadece mevcut sorunları konuşmakla kalmadıklarını, çözüm üreten bir ekosistem kurduklarını anlatan Akpınar, komite bünyesinde yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgiler verdi. Akpınar, şunları kaydetti:

"Bu çalıştay, sadece bugünü değil geleceği de şekillendirecek. Amacımız; kara, hava, deniz, uzay platformlarında milli kabiliyetleri güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birlikleriyle insan kaynağı yetiştirmek ve uluslararası standartlara uygun yerli çözümler geliştirmek. Yerlileştirme Portalı gibi inisiyatiflerle test ve sertifikasyon alanında sürdürülebilir sektörel sinerji oluşturmayı hedefliyoruz."

Çalıştay kapsamında alanında uzman isimlerin katılımıyla çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.