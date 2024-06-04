Milli Voleybol Takımı ABD'den Rahat Döndü - Son Dakika
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Milli Voleybol Takımı ABD'den Rahat Döndü

Milli Voleybol Takımı ABD\'den Rahat Döndü

Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4 maçını da kazanarak Türkiye'ye döndü. Gidişte yaşadıkları sorunu pek konuşmak istemeyen milli voleybolcular, galibiyetlerinin önemli olduğunu belirtti.

04.06.2024 19:35
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Haber/Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - Voleybol Milletler Ligi karşılaşmaları için ekonomi sınıfında 13 saatlik bir uçuşla ABD'ye gitmek durumunda kalmaları büyük tepki çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, 17.00 sıralarında Türkiye'ye döndü. Business sınıfı bir uçuşla İstanbul'a gelen milli voleybolcular "Rahat geldik" demekle yetinirken, gidişte yaşadıkları sorunu pek konuşmak istemedi. Milli voleybolculardan Tuğba İvegin, ANKA muhabirine "Şu an konuşulacak konu bu değil bence. Galibiyetimiz var, en önemlisi bu" dedi.

Tartışmalı ve yorucu bir yolculuktan sonra ABD'ye ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ABD etabında 4 maçını da kazanmayı başardı. En kritik maçta ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorla geçen Milliler, dünyanın 1 numarası olmaya devam etti.

"Rahat geldik... Galibiyetimiz var, en önemlisi bu"

Paris Olimpiyatları öncesinde büyük moral kazanan Milliler, akşam saatlerinde THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na döndü. Gidişte yaşanan sorunlu uçuşun ardından business sınıfı bir uçuşla İstanbul'a gelen milli voleybolcular "Rahat geldik" derken, gidişte yaşadıkları sorunu pek konuşmak istemedi. Dış Hatlar'dan çıkış yapan milli voleybolculardan Tuğba İvegin, ANKA muhabirine "Şu an konuşulacak konu bu değil bence. Galibiyetimiz var, en önemlisi bu" dedi.

Ekonomi sınıfında uçuş tepki çekmişti

Geçen hafta A Milli Kadın Voleybol Takımı yıldızlarının 13 saatlik ABD'ye gidişte ekonomi sınıfında uçması tepki çekmişti. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, paylaşım yapan oyunculardan Ebrar Karakurt, "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" diye yazmıştı.

THY açıklama yapmış, federasyon karşı açıklama ile yanıt vermişti

Tepkiler üzerine Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklama yapmış, "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) da THY açıklamasına karşı açıklama yapmış, "Söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17 Mayıs 2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir" ifadesine yer vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da, "Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" demişti.

Kaynak: ANKA

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