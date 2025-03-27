Milli Yol Lideri Çayır: "bir Kesimi, Bir Kişiyi, Birilerini Cumhurbaşkanı Tehdit Edemez"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün farklı görüşlerin, farklı hayatların, farklı kesimlerin Cumhurbaşkanı'dır, bir partinin Cumhurbaşkanı değildir. Bir kesimin de Cumhurbaşkanı değildir. Ne söylediğini ne söylemeyeceğini bilmek zorundadır. Sözünün nereye gittiğinin farkında olmak zorundadır. Çıkar, bundan 20-30 gün önce 'turpun büyüğü heybede' der, sonra bir olay olur, birkaç kişi gözaltına alınır, Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı gözaltına alınır sonra 'daha büyüğü var heybede' der. Ne zaman? Birkaç gün önce. Bekleyin 'heybede turpun büyüğü duruyor' diyor. Sen ülkeyi yönetiyorsun, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti başındasın…Bir kesimi, bir kişiyi, birilerini Cumhurbaşkanı tehdit edemez" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çayır, Türkiye'de memurun, dar gelirlinin, işçinin ve emeklinin zor durumda olduğunu ancak hükümetin CHP'yi konuştuğunu vurgularak, şunları söyledi:

"Bir bakıyorum bütün televizyonda CHP konuşuluyor. Adam aç, adam işsiz 'CHP' diyorlar. Bir kötülük var, bir fenalık var, adaletsizlik var, CHP konuşuyorlar. Milli gelir yerle bir, enflasyon almış başını gidiyor, hayat pahalılığını durduramıyorlar, yurt dışından şu veya bu şekilde döviz gelmiyor, yatırımcı gelmiyor, CHP'yi konuşuyorlar. Eğitim bozuk, gençler geleceğini göremiyorlar, gençler sokağa dökülmüşler, gençler kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Neden sorusunun cevabı bambaşka isimle karşımıza çıkıyor, tam bir illüzyon siyaseti. Yukarıya bir adam çıkarmışlar durmadan cambazlık yapıyor, millet cambaza bakıyor, altta malı götürenler var. En büyük hırsızlığı yapanlar madalya alıyorlar bu yönetim elinde. Hiç kimse adil davranmıyor, hiç kimse vicdanlı davranmıyor, hakkaniyetli davranmıyor. Kendi hırsızını koruyor, kendi arsızını koruyor, kendi sahtekarını koruyor, kendini koruyor. Hakikatin peşinde olan hiç siyasetçi görmedim. Partisini korumak için, kendi durumunu normalleştirmek ve meşrulaştırmak için her türlü yolu denemekten bir dirhem bile geri durmuyor. Türkiye zor durumda, adalet yerle bir yurt dışından hiçbir yatırımcı gelmiyor, yatırıma borsaya para aktaran yurt dışı girişimcisi parasını alıp gitmeye çalışırken biz CHP'yi konuşuyoruz. Tam bir komedi, tam bir komedi. 'Suçlu ayağa kalk' diyorsun başkasını gösteriyorlar. 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetti?"

"Bir partinin Cumhurbaşkanı değildir, bir kesimin de Cumhurbaşkanı değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turp ortaya dökülmedi" şeklindeki sözlerini tepki gösteren Çayır, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi kötü yönetiyorsunuz. Siz şu an da Türkiye'yi akılla değil, rasyonel yaklaşımlarla değil, gerçeklerle değil, dünyada olup bitenlerin ışığında değil, ilimin ışığında değil, bilimin ışığında değil, ortak akılla da değil; kendi aklınızla yönetiyorsunuz, kendi keyfinizle yönetiyorsunuz. Onun için zor durumdayız. Dün 'hırsız' dediğin, senin tabirinle söylüyorum kusura bakma. Dün hırsız dediğin adamı, hazinenin başına oturttun ondan da medet bekliyorsun. Bu nasıl bir dünya. Ülkemize bakar mısın? Siyasete bakar mısın? Yani kendi sesi, kendi beyanıyla şu an hazinenin başına oturttuğu Mehmet Şimşek'e hırsız dedi. Sonra da aldı, getirdi 'hadi bizi kurtar' dedi. Bu çelişkiden, bu iki yüzlü siyasetten, bu kirletilmiş siyasetten Türkiye kurtulmazsa hiçbir şey olmaz. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün farklı görüşlerin, farklı hayatların, farklı kesimlerin Cumhurbaşkanıdır, bir partinin Cumhurbaşkanı değildir. Bir kesimin de Cumhurbaşkanı değildir. Ne söylediğini ne söylemeyeceğini bilmek zorundadır. Sözünün nereye gittiğinin farkında olmak zorundadır. Çıkar, bundan 20-30 gün önce 'turpun büyüğü heybede' der, sonra bir olay olur, birkaç kişi gözaltına alınır, Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı gözaltına alınır sonra 'daha büyüğü var heybede' der. Ne zaman? Birkaç gün önce. Bekleyin 'heybede turpun büyüğü duruyor' diyor. Buradan sesleniyorum; devletin ciddiyetiyle bu tür yaklaşımlar bağdaşmıyor. Sen ülkeyi yönetiyorsun, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti başındasın… Bir kesimi, bir kişiyi, birilerini Cumhurbaşkanı tehdit edemez."

"İktisadi gelişmenin temelinin adalet olduğu anlayışını, iktidar sahipleri bile idrak edemiyor"

"Enflasyon düşmek yerine yukarı doğru tırmanmaya başladı yeniden. Ön görülen ve Merkez Bankası'nın çizdiği rota yeniden değiştirildi. Niye? Çünkü istikrar yok" diyen Çarır, "Çünkü her şeyin temelinin adalet olduğu anlayışı yerleşmedi. İktisadi üretimin, iktisadi gelişmenin temelinin adalet olduğu anlayışını ne yazık ki iktidar sahipleri bile idrak edemiyor hala. Hal böyle olunca şu an da kiralar gittikçe yükseliyor… Gidin temel ihtiyaç maddelerini marketlerin raflarına raflar ve etiketler hafta da bir bilemedin iki hafta da bir değiştiğini görürsünüz. Bir şekilde değişiyor ve hayat gittikçe pahalılaşıyor ve çekilmez hale geliyor. Bununla ilgili hükümetin bir çabası bir reçetesi var mı? Yok. CHP kurultayını konuşuyoruz, CHP'yi konuşuyoruz. Önümüze koyuyorlar, milleti avutuyorlar" ifadesini kullandı.

Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Erken seçimi biraz daha erkene alırsanız, memlekete en büyük hizmeti yapmış olursunuz. 'Nerede muhalefet? Dişime göre muhalefet bulamadım' diyor. Vallahi sen muhatap almasan da gördüğün halde görmezden gelsen de bu ses var ya şu an duymakta olduğun bu ses milletin tam vicdan sesi, hukukun sesi, adaletin sesi, istikbaldeki umudun sesi" diye konuştu.