Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, OSTİM OSB Başkanı Aydın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, OSTİM OSB Başkanı Aydın'ı ziyaret etti

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, OSTİM OSB Başkanı Aydın\'ı ziyaret etti
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemi, ekonomi ve sanayi sorunları ele alındı; Çayır, bu konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemi, ekonomi ve sanayinin sorunları ele alındı.

Milli Yol Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Remzi Çayır'ın OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine, ekonomiye ve sanayinin sorunlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA
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