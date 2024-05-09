Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Sinan Ateş Cinayeti İddianamede Yazıldığı Gibi Değil - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Sinan Ateş Cinayeti İddianamede Yazıldığı Gibi Değil

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sinan Ateş cinayetinin iddianamede yazıldığı gibi olmadığını ve işin başka yanlarının örtüldüğünü düşündüklerini belirtti. Çayır, mahkeme sürecinde bu yanlışların ortadan kaldırılmasını umduklarını ifade etti. Ayrıca, olayın kapatılmak istendiğini ve bağımsız bir yargıdan söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

09.05.2024 17:10
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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sinan Ateş cinayetinin iddianamede yazıldığı gibi olmadığını; işin başka yanlarının örtüldüğünü düşünüyoruz. İnşallah mahkeme sürecinde bu yanlışlar ortadan kaldırılır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ANKA Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çayır, Sinan Ateş cinayetinin soruşturmasına ilişkin "Muhsin Başkan davasındaki o düzmece işlerin burada da söz konusu edildiğini gördüm. Orada faile ulaşmamak için faili şu veya bu şekilde örtbas etmek, gerçeği milletin gözünden kaçırmak için ne yapıldıysa Sinan Ateş cinayeti ve iddianamesinde de aynısını gördüm" ifadelerini kullandı.

Cinayetin işlendiği silahın ortada olmadığına işaret eden Çayır, "Koskoca savcılık iddianame hazırlamış, emniyet soruşturma yapmış, insanları ifadeye çağırmış, tutuklamış ve tutukladığı insanlarda ya da herhangi bir yerde olayın silahı yok. Çok ilginç." şeklinde konuştu.

"HERKES BİLİYOR Kİ OLAYI İŞLEYENLER BİR MİLLETVEKİLİYLE DEVAMLI KONUŞMA HALİNDELER"

Olayın kapatılmak istendiğini söyleyen Çayır, şunları kaydetti:

"Herkes biliyor ki olayı işleyenler bir milletvekiliyle devamlı konuşma halindeler. Bunları bulmak o kadar zor muydu? Çıkarırsın telefon trafiğini, her zaman yaptığınız şey. Orada kim kimle ne konuşmuş, kaç dakika konuşmuş, neler söylemiş, olay anında ne konuşmuş, olay sonrasında ne konuşmuş bunların hepsi ulaşılabilir. Ama bunların hiçbiri gündemde yok, iddianamede yok. İddianamede bir senaryo yazılmış ve şu anda ne yazık ki bu olayın da Muhsin Yazıcıoğlu davası gibi üstünün örtüleceği konusunda tereddütlerimiz var. Ama gerçeği bulmakla yükümlü olan savcılar ve hakimlerdir. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Eğer biz bir insanın bu milliyetçi, ülkücü ya da başka olabilir, hukukunu korumayı bir ödev saymazsak yarın bizim de hukumuzu kimse koruyamaz. Sinan Ateş cinayetinin iddianamede yazıldığı gibi olmadığını; işin başka yanlarının örtüldüğünü, azmettiricilerinin iddianamede hiç olmadığını düşünüyoruz. İnşallah mahkeme sürecinde bu yanlışlar ortadan kaldırılır."

"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ BİR YARGIDAN SÖZ ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

MHP Genel Başkanı'nın mahkemeye "iddianame kabul edilsin" çağrısının hemen ardından iddianamenin kabul edilmesine yönelik sorumuzu yanıtlayan Çayır şöyle konuştu:

"Açık ve net söyleyim, bununla ilgili benim hakkımda soruşturma açacaklarsa da açsınlar, şu an Türkiye'de bağımsız bir yargıdan söz etmemiz mümkün değil. Mesela Osman Kavala konusu… Birisi diyor ki 'bırakın' birisi diyor ki 'bırakmayız.' Bırakamayız diyen de siyasetçi, bırakın diyen de siyasetçi. Halbuki burada 'sizin işiniz değil, bırakın da adalet baksın' demek lazım. Adalet bakmıyor şu an yargı bakmıyor bu işlere. Ne yazık ki birileri çıkıyor ön alıyor, 'Bu cezalandırılmalı ve suçlu' diyor, mahkeme de suçlu ilan ediyor. Buradan Türkiye'nin yargısını ve adaletini kurtarmadığımız müddetçe nice seri cinayetler, faili meçhuller işlenir, Sinan Ateş'ler öldürülür. Öldürülmemesi için de hepimizin ayağa kalkması ve sesimizi yükseltip birleştirmemiz lazım."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Sinan Ateş Cinayeti İddianamede Yazıldığı Gibi Değil
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Sinan Ateş Cinayeti İddianamede Yazıldığı Gibi Değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Sinan Ateş Cinayeti İddianamede Yazıldığı Gibi Değil - Son Dakika
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