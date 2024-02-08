Milot Rashica: Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik - Son Dakika
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Milot Rashica: Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldiklerini söyledi. Rashica, duran toplar ve kombinasyonlar üzerinde çalıştıklarını ve bunların işe yaradığını belirtti. Sakatlığıyla ilgili ise henüz net bir bilgi olmadığını ifade etti.

08.02.2024 23:59
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Milot Rashica: Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik

Adem AKALAN-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, "Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turu geçtikleri için sevinçli olduklarını belirten Milot Rashica, "Bugün iki farklı oyun gösterdik. İlk yarı oldukça kötü oynadık. Kötü performans gösterdik. Ama ikinci yarıda geri döndük. Bir reaksiyon gösterdik. Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

"MULEKA DOĞRU YERDEYDİ"

Duran toplara çalıştıklarına dikkat çeken Rashica, "Üzerinde çalıştığımız bir şey bulduran toplar ve duran toplardaki kombinasyonlar farklı opsiyonlar üzerinde çalıştığımız şeyler ve bugün işe yaradı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, denediğimiz şeyler bunlar. Ben bir orta kestim ve Muleka da doğru yerdeydi, doğru yerde pozisyon aldı. Kendisi adına ve kendi adına umutluyum" diye konuştu.

Sakatlığıyla ilgili gelen soruya Milot Rashica, şu cevabı verdi:

"Henüz bilmiyorum tabii ki de bakacağız. Bir hissiyatım var ama bu tarz sahalarda zor oluyor. Ağır zeminlerde, ağır sahalarda her hafta ağır şartlarda oynamak tabii ki de zor oluyor. Bugün ve ya yarın duruma göre bakacağız."

Milot Rashica: Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik
Kaynak: DHA

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