Mimar Sinan'ın Avas Su Kemeri Yaşam Vadisine Dönüşüyor - Son Dakika
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Mimar Sinan'ın Avas Su Kemeri Yaşam Vadisine Dönüşüyor

Mimar Sinan\'ın Avas Su Kemeri Yaşam Vadisine Dönüşüyor

Esenler Belediyesi, Mimar Sinan'ın İstanbul'a su sağlamak amacıyla inşa ettiği Avas Su Kemeri'ni restore ederek, kemerin bulunduğu alanı su müzesi ve çocuk köyü gibi yapılarla yaşam vadisine dönüştürmeye çalışıyor.

21.08.2024 11:16
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Mimar Sinan'ın İstanbul'a su sağlamak amacıyla inşa ettiği Avas Su Kemeri'ni restore eden Esenler Belediyesi, şimdi de kemerin bulunduğu alanı, su müzesi ve çocuk köyü gibi yapılarla yaşam vadisine dönüştürmeye çalışıyor.

"Mimar Sinan'ın Esenler'e mührü" olarak nitelenen ve kaynaklara göre Süleymaniye su yolunun bir parçası olan Avas Su Kemeri, 1559 öncesinde tamamlandı.

Yılanlı Kemer, Kara Kemer gibi isimlerle de anılan ve tarihi haritalarda 12 kemerli çizilen yapı, Mimar Sinan'ın diğer su kemerleriyle benzerlikler taşıyor.

Osmanlı döneminde birkaç kez tamir geçiren ancak zamanla bakımsız bırakılan kemerin çevresinde 1970'lerden sonra birçok bina inşa edildi.

Esenler Belediyesi tarafından 2009'da restorasyon çalışmaları başlatılan kemer yeniden ihya edildi.

Bitişiğindeki ve çevresindeki 100 konut kaldırıldı

AA muhabirine tarihi su kemeri ve çevresine ilişkin hazırladıkları projeleri anlatan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçmişte lojistik merkezi olarak kullanılan bölgenin Osmanlı döneminde önemli su yollarından biri haline geldiğini belirtti.

Göksu, 2009'da görevi devralmasıyla birlikte metruk halde bulunan kemerin restorasyon sürecini başlattıklarını anlatarak, "Çalışmalar sonunda kemeri ortaya çıkardık. Bu kemere bitişik ve etrafında olan 100 konut vardı. O binaları kaldırdık, hepsini Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanına taşıttık ve orayı boşalttık. Şu anda oradan çıkan insanlar kendi güvenli konutlarında oturuyorlar." diye konuştu.

Göksu, kemeri restore ettikten sonra tarihsel ve kültürel yapıyı göz önünde bulundurarak alanı değerlendirmek için harekete geçtiklerini ifade etti.

Projelerin onaylanmasının ardından çalışmalar başlayacak

Hazırladıkları projeleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunduklarını belirten Göksu, projelerin onaylanmasının ardından hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Toplam proje alanının 50 bin metrekare olduğunu bildiren Göksu, kemer vadisinin müze, çocuk köyü, okuma alanı ve cami ile birlikte kültürel bir havza haline dönüşeceğini kaydetti.

Esenler'de suyun İstanbul'un değişik yerlerine hangi ölçekle verileceğini belirleyen su terazilerinin de bulunduğunu dile getiren Göksu, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle burada bir su müzesi inşa edeceğiz. Müzenin yanı sıra çocuk köyü yapacağız. Su, çocuk, tarih, kültür buluşmasıyla hem su kemerinin bize kalan tarihi mirasını hatırlamak ve hatırlatmak hem de bu su ruhuna uygun projeyle burayı genişletiyoruz. Yani su kemeri su taşımıyor olsa da tarihi birikimi ile beraber kendi siluetini muhafaza etmiş olacak."

Kaynak: AA

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