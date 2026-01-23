Minguzzi Ailesinin Adalet Çığlığı... Anne Yasemin Minguzzi'den Adalet Bakanı Tunç'a: Hakkımı Helal Etmiyorum

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 24 Ocak 2025'te 14 yaşında bıçaklanarak ve tekmelenerek öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi katledildiği Kadıköy Tarihi Salı Pazarı'nın parkında anıldı. Anne Yasemin Minguzzi dün verilen istinaf kararına, "Bugün pazara geleceğimi bile bile dün açıklanması hepimizi derinden yaraladı ama yılmak yok. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum, hakkımı helal etmiyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kararı kabul etmediklerini belirten Andrea Minguzzi de, "Bugün adalet tam olarak yerini bulmadı. Nefret etmeden ama geri de adım atmadan adalet ve gerçeği aramaya devam edeceğiz" dedi. Anmada Mattia Ahmet anısına parka yerleştirilen anıtın açılışı yapıldı. Baba Minguzzi "Bu heykel acı için yapılmadı, hafıza ve sorumluluk için yapıldı. Bu heykel burada kaldığı sürece şu hatırlansın, öldürülen her çocuk bütün toplum için bir kayıptır" dedi.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Minguzzi için, pazarın yan tarafında bulunan Tarihi Salı Pazarı Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Anmaya Minguzzi ailesi, yakınları ve dostlarının yanısıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pendik'te karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren ve ölümüne ilişkin davanın devam ettiği Işıl Öykü Dinç'in ailesi de anmaya katılarak Minguzzi ailesine destek verdi. Anma kapsamında Mattia Ahmet Minguzzi anısına parka yerleştirilen anıtın açılışı gerçekleştirildi.

"Karar hepimizi derinden yaraladı"

Anmada konuşan anne Yasemin Minguzzi oğlunun davasına ilişkin dün çıkan istinaf kararına ilişkin, "Bugün pazara geleceğimi bile bile dün açıklanması tabii ki de hepimizi derinden yaraladı ama yılmaz yok. Ayakta durmaya devam edeceğim" dedi. Yasemin Minguzzi şöyle devam etti:

"Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum, hakkımı helal etmiyorum. Yılmaz Tunç duy sesimi. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Durmayacağım. Atlas için de hiçbir şey olmayacak. Annesi, (katilin) 24 yıl yatacağını zannediyor ama böyle birşey yok biliyorsunuz. 4 yıl yatacak. Ne demek bu? El bebek, gül bebek büyütelim, bu mudur? En son Atlas, şimdi sıra kimde? Yazıklar olsun. Çıksın bu yasa"

Baba Andrea Minguzzi de karara ilişkin, "Bugün adalet tam olarak yerini bulmadı. Karara saygı duyuyoruz ama kabul etmiyoruz. Sorumlunun unutulmamasına izin vermeyeceğiz. Bir baba olarak, bir insan olarak, nefret etmeden ama geri de adım atmadan adalet ve gerçeği aramaya devam edeceğiz" dedi. Baba Minguzzi şöyle konuştu:

"Mattia bir semboldü"

"Bugün burada bir baba olarak duruyorum; öfkeyle değil, sorumlulukla. Bugün oğlum Mattia Ahmet'in hayatını kaybettiği yerdeyim. Burası bir yaşam alanı olmalıydı ama bir ailenin ve bir toplumun vicdanında derin bir yara oldu. Mattia bir sembol değildi; o bir çocuktu, bir evlattı. 2 kültür arasında bir köprüydü. Çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı.

Ahmet 15 yaşında olacaktı bugün. Heykelin üzerinde 15 kuş var, Mattia'nın 15 yılı. Yarım kalan ama unutulmayan bir hayat. Bu heykel acı için yapılmadı, hafıza ve sorumluluk için yapıldı. Bu heykel burada kaldığı sürece şunu hatırlatsın, öldürülen her çocuk bütün toplum için bir kayıptır. Mattia bizim duruşumuzda ve kararlılığımızda yaşıyor"

Yasemin ve Ahmet Minguzzi'nin açıklamalarının ardından anıt heykelin açılışı gerçekleştirildi. Sanatçı Savaş Güleç, heykele ilişkin bilgi verdi. Açılışta Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz, Suat Özçağdaş ve Ümit Özdağ konuşmalar gerçekleştirdi.

"Türkiye'de devletin, toplumun yapması gereken çok şey var"

Özçağdaş şöyle konuştu:

"Mattia Ahmet'in annesi, babası, teyzesi feryatlarını dile getirdiler. Şöyledikleri şey şu, Mattia Ahmet'i yeniden kazanamayız, bu acı hep burada olacak, bu güvercin uçtu. Ama Atlas gibi, güvercinlerin uçmaması için, onların kokularının anne babalarıyla kalması için Türkiye'de devletin, toplumun yapması gereken çok şey var. Her yıl 612 bin çocuk bir biçimde suçtan etkileniyor. Bunun toplumsal boyutları var, ekonomik boyutları var, şiddetle ilgili boyutları var. Ama giden bir canı geri getirmek mümkün değil. Başından itibaren talep çok net, bir ölüm varsa, bunun doğru hukuksal çerçevede değerlendirilmesi gerekir. İstirak içinde olan iki faili serbest bırakıldılar. ve sanki bir mesaj verir gibi tam da 1 gün önce istinaf kararı geldi. Bunlar toplumun kanayan yarası. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız, hepsini korumak zorundayız"

"Bunlar katil olarak doğmadılar"

Özdağ'ın konuşması şöyle:

"Bu çocuklarımızı kaybettik çünkü devlet gereken tedbirleri almadı. Bakın 'çocuk değil katil' diye bağırıyorlar. Bunlar katil doğmadılar. Bugünkü bozuk düzen çocuk doğanların katil haline gelmesini engellemedi. Çünkü sokaklara devlet değil, çeteler hakim oldu ve çeteler de bu çocukları katilleştirirken diğer çocuklarımızı da Ahmet gibi onların maktullerine haline getirdi... Çocuklar televizyonlarda izledikleri dizilerde bu cinayetlerin provasını yapıyorlar. Çünkü televizyonlarda dizilerle şiddet, terör adeta tahrik ediliyor, övülüyor. Meselelerin çözümü silahla ve bıçakla gösteriliyor. Bunları yapanlar sanal kahramanlar olarak gençlere sunuluyor. Sokakta da devlet olmayınca sonuç bu oluyor. Biz evet cezaları ağırlaştırmalıyız ama önce cinayetlerin olmasını engelleyecek sistemi kurmalıyız ki ağır cezaları vermeye hiç gerek kalmasın. Ahmetler hayatlarını, Atlaslar hayatlarını hiç kaybetmesin.

Ahmet burada hayatını kaybettiğinde ben hapishanede Silivri'de televizyondan ağlayarak izledim ve anlamakta zorlandım nasıl bir nefret. Sonra Atlas'ın annesini ziyaret etmek zorunda kaldım. Aradan geçen zaman içinde çünkü hiçbir önlem alınmadı ve şimdi başka çocuklarımızı aynı kader bekliyor çünkü ertesi gün alınması gereken tedbirler alınmayıp konu geçiştiriliyor. Böyle çıkış yok bu süreçten. Çocuklarımızı teröre teslim etmemenin, şiddete teslim etmemenin yolu, çok boyutlu bir güvenlik sistemini kurmak, sokaklara devleti hakim kılmaktır. Tekrar başınız sağ olsun."

Anıt açılışının ardından pazarın içinde Mattia Ahmet'in öldürüldüğü yer ziyaret edildi. Pazarda, "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.