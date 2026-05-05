Miniatürk'te 'Bahara Merhaba' Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miniatürk'te 'Bahara Merhaba' Festivali Başlıyor

05.05.2026 15:31  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, baharın gelişini ve Anneler Günü’nü özel programlarla kutluyor. 9-10 Mayıs günlerinde Miniatürk’te gerçekleşecek ‘Bahara Merhaba’ festivali; atölyelerden konsere, çocuk oyunlarından açık hava deneyimlerine uzanan dopdolu bir program ile coşku içerisinde gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, baharın gelişini ve Anneler Günü'nü özel programlarla kutluyor. 9-10 Mayıs günlerinde Miniatürk'te gerçekleşecek 'Bahara Merhaba' festivali; atölyelerden konsere, çocuk oyunlarından açık hava deneyimlerine uzanan dopdolu bir program ile coşku içerisinde gerçekleştirilecek.

İBB Kültür AŞ'ye bağlı Miniatürk, 9-10 Mayıs günlerinde 'Bahara Merhaba' festivali ile ziyaretçilerini renkli ve çok katmanlı bir programla karşılıyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde, baharın neşesi ile Anneler Günü'nün anlamı bir araya gelirken; atölyelerden konserlere, çocuk etkinliklerinden açık hava deneyimlerine uzanan zengin bir içerik sunulacak.

"Miniatürk ilk kez bir konsere ev sahipliği yapacak"

Festivalin ilk günü "Sevgiyle Açan Bir Bahar" temasıyla gün boyu çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Amfi alanda gerçekleştirilecek animasyonlar, çocuk dans gösterileri ve geleneksel oyunların yanı sıra çiçek taç yapımı, seramik nazar objesi boyama ve çiçek ekim atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak. Günün öne çıkan başlıklarından biri ise Miniatürk'te ilk kez gerçekleştirilecek konser olacak. Akşam saatlerinde amfi alanda sahne alacak "Telli Sazlar" konseri, baharın coşkusunu müzikle taçlandıracak.

"Anne çocuk etkinlikleri, Anneler Günü'ne anlam katacak

Festivalin ikinci günü olan 10 Mayıs'ta ise Anneler Günü teması ön plana çıkacak. "Annem Benim…" panosu, piknik alanları ve gün boyu sürecek etkinliklerle ziyaretçiler, anneleriyle birlikte keyifli bir gün geçirme imkanı bulacak. Bez çanta tasarımından kartpostal yazımına, çiçek aranjmanından teraryum yapımına kadar uzanan atölye programı ile her yaştan katılımcıya hitap edilecek. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere katılım için müze giriş bileti alınması ve atölyelere katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılabilecek.

"Etkinlik programı detayları"

9 Mayıs Cumartesi

13.00-17.00  Animasyon Oyunlar

13.00-17.00  Şişme Oyun Alanları

12.20-13.00  Çiçek Taç Yapım Atölyesi - 1. Seans

13.00-13.40  Çiçek Taç Yapım Atölyesi - 2. Seans

13.40-14.20  Seramik Nazar Objesi Boyama 1. Seans

14.20-15.00  Seramik Nazar Objesi Boyama 2. Seans

15.00-15.40  Çiçek Ekim Atölyesi

16.30-17.00  Roman Havası Dansı (Cigi Sahne Sanatları)

17.00 - 18.00 | Konser: Telli Sazlar Üçlüsü

10 Mayıs Pazar

13.00-17.00  Animasyon Oyunlar, Annem Benim... Panosu, Piknik Köşesi

13.00-16.30  Boncuk Bileklik Atölyesi

12.20-13.00  Bez Çanta Tasarım Atölyesi 1. Seans

13.00-13.40  Bez Çanta Tasarım Atölyesi 2. Seans

13.40-14.20  Kartondan Çiçek Aranjman Atölyesi 1. Seans

14.20-15.00  Kartondan Çiçek Aranjman Atölyesi 2. Seans

15.00-15.40  Annelere Mektup & Kartpostal Atölyesi 1. Seans

15.40-16.20  Annelere Mektup & Kartpostal Atölyesi 2. Seans

17.00-17.45  Teraryum Atölyesi

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniatürk'te 'Bahara Merhaba' Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı Brezilya'da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
Almanya’nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568 İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti
Antalya’daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar: Muhittin Böcek’in paralardan haberi vardı Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar: Muhittin Böcek'in paralardan haberi vardı
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
İlk görüşmeler yapıldı Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye: Ya Türkiye’nin ağırlığını fırsat olarak görecekler ya da Avrupa’nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye: Ya Türkiye'nin ağırlığını fırsat olarak görecekler ya da Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler
Kadıköy’de “Yıldızlar Buluşması”: Başarıya giden yol öğrencilerle konuşuldu Kadıköy’de “Yıldızlar Buluşması”: Başarıya giden yol öğrencilerle konuşuldu

17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 17:18:07. #7.13#
SON DAKİKA: Miniatürk'te 'Bahara Merhaba' Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.