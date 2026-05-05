Miniatürk'te 'Bahara Merhaba' Festivali Başlıyor

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, baharın gelişini ve Anneler Günü'nü özel programlarla kutluyor. 9-10 Mayıs günlerinde Miniatürk'te gerçekleşecek 'Bahara Merhaba' festivali; atölyelerden konsere, çocuk oyunlarından açık hava deneyimlerine uzanan dopdolu bir program ile coşku içerisinde gerçekleştirilecek.
İBB Kültür AŞ'ye bağlı Miniatürk, 9-10 Mayıs günlerinde 'Bahara Merhaba' festivali ile ziyaretçilerini renkli ve çok katmanlı bir programla karşılıyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde, baharın neşesi ile Anneler Günü'nün anlamı bir araya gelirken; atölyelerden konserlere, çocuk etkinliklerinden açık hava deneyimlerine uzanan zengin bir içerik sunulacak.
Festivalin ilk günü "Sevgiyle Açan Bir Bahar" temasıyla gün boyu çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Amfi alanda gerçekleştirilecek animasyonlar, çocuk dans gösterileri ve geleneksel oyunların yanı sıra çiçek taç yapımı, seramik nazar objesi boyama ve çiçek ekim atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak. Günün öne çıkan başlıklarından biri ise Miniatürk'te ilk kez gerçekleştirilecek konser olacak. Akşam saatlerinde amfi alanda sahne alacak "Telli Sazlar" konseri, baharın coşkusunu müzikle taçlandıracak.
Festivalin ikinci günü olan 10 Mayıs'ta ise Anneler Günü teması ön plana çıkacak. "Annem Benim…" panosu, piknik alanları ve gün boyu sürecek etkinliklerle ziyaretçiler, anneleriyle birlikte keyifli bir gün geçirme imkanı bulacak. Bez çanta tasarımından kartpostal yazımına, çiçek aranjmanından teraryum yapımına kadar uzanan atölye programı ile her yaştan katılımcıya hitap edilecek. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere katılım için müze giriş bileti alınması ve atölyelere katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılabilecek.
13.00-17.00 Animasyon Oyunlar
13.00-17.00 Şişme Oyun Alanları
12.20-13.00 Çiçek Taç Yapım Atölyesi - 1. Seans
13.00-13.40 Çiçek Taç Yapım Atölyesi - 2. Seans
13.40-14.20 Seramik Nazar Objesi Boyama 1. Seans
14.20-15.00 Seramik Nazar Objesi Boyama 2. Seans
15.00-15.40 Çiçek Ekim Atölyesi
16.30-17.00 Roman Havası Dansı (Cigi Sahne Sanatları)
17.00 - 18.00 | Konser: Telli Sazlar Üçlüsü
13.00-17.00 Animasyon Oyunlar, Annem Benim... Panosu, Piknik Köşesi
13.00-16.30 Boncuk Bileklik Atölyesi
12.20-13.00 Bez Çanta Tasarım Atölyesi 1. Seans
13.00-13.40 Bez Çanta Tasarım Atölyesi 2. Seans
13.40-14.20 Kartondan Çiçek Aranjman Atölyesi 1. Seans
14.20-15.00 Kartondan Çiçek Aranjman Atölyesi 2. Seans
15.00-15.40 Annelere Mektup & Kartpostal Atölyesi 1. Seans
15.40-16.20 Annelere Mektup & Kartpostal Atölyesi 2. Seans
17.00-17.45 Teraryum Atölyesi
