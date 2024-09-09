Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde kaykayla yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs Özcan S., Yenişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Özcan S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazadan hayatını kaybeden Çakır ise Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet İNAN/BURSA,