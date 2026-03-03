Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira

İlhami YILDIRIM:

Ülkemizde bir konular anlaşılmayacak kadar komik... arabama çarptılar kaçtılar şikayetçi oldum. 2 swnw mahkeme sürdü kamera görüntüleri vs kazandık. Adama para cezası kestiler. Ama benim zararım karsilanmadi hala sigortamı neredeyse 2 katı ödüyorum. Böyle adalet mi olur ?? Devlet ben mağdur oldum diye karşı tarafa ceza kesiyor para alıyor AMA ZARARA UGRAYAN KENDI HASAEINI KENDISI KARSILIYOR!!!!