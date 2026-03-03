Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira - Son Dakika
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira

Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira
03.03.2026 09:19  Güncelleme: 09:22
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira
Bursa'da yol verme tartışmasında minibüs sürücüsü, otomobilin camını kırdı; cezası 180 bin lira.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde minibüs sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, minibüs sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU

Osmangazi ilçesinde dün trafikte yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, aracından inip otomobilin camını kırdı. Otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, sanal medyada paylaşılınca polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüsü de trafikten menedildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mh459267 Mh459267:
    COK İYİ OLLMUŞ...BU MİNİBÜS ŞÖFÖRLERİNİN BAZILARI ( HEPSI DEĞİL) Bİ TEZGAHTAN GEÇMESİ GEREKİYOR 51 0 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    bazen mantıklı yazıyorsun 3 0
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Allah cc hz bizleri korusun amin Şerli insanları da kendi şerrinde boğsun Amin 6 0 Yanıtla
  • İlhami YILDIRIM İlhami YILDIRIM:
    Ülkemizde bir konular anlaşılmayacak kadar komik... arabama çarptılar kaçtılar şikayetçi oldum. 2 swnw mahkeme sürdü kamera görüntüleri vs kazandık. Adama para cezası kestiler. Ama benim zararım karsilanmadi hala sigortamı neredeyse 2 katı ödüyorum. Böyle adalet mi olur ?? Devlet ben mağdur oldum diye karşı tarafa ceza kesiyor para alıyor AMA ZARARA UGRAYAN KENDI HASAEINI KENDISI KARSILIYOR!!!! 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
