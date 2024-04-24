Minik bando takımından Şehit ailesini duygulandıran sürpriz - Son Dakika
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Minik bando takımından Şehit ailesini duygulandıran sürpriz

Manisa'da eğitim-öğretim veren Taytanlı İlhan İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Aralık tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın babaevine bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi. Şehit evinin önünde saygı duruşunda bulunup, bando eşliğinde marşlar okuyan öğrencileri gören şehit ablası Dilek Budak, gözyaşlarına hakim olamadı.

24.04.2024 00:37
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Minik bando takımından Şehit ailesini duygulandıran sürpriz

MANİSA - Manisa'da eğitim-öğretim veren Taytanlı İlhan İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Aralık tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın babaevine bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi. Şehit evinin önünde saygı duruşunda bulunup, bando eşliğinde marşlar okuyan öğrencileri gören şehit ablası Dilek Budak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın evine bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Taytanlı İlhan İlkokulu Bando Takımı eşliğinde şehit evinin önüne giden öğrenciler önce saygı duruşunda bulundu ardından marşlar okudu. Evlerinin önünde öğrencileri gören şehidin ablası Dilek Budak, duygu dolu anlar yaşadı. Bando takımının geleceğini gece rüyasında gördüğünü söyleyen abla Budak, okul müdürü Evra Seda Satan'a sarılarak ağladı. Şehit evi ziyareti sonrasında da öğrenciler sokaklarda marşlar okuyarak okullarına döndü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Minik bando takımından Şehit ailesini duygulandıran sürpriz - Son Dakika
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