Minik Eller Üşümesin Projesi

19.02.2026 12:02
Hikmet Akçelik'in dans kursu gelirleriyle Erzurum'da 70 öğrenciye kışlık giyecek dağıtıldı.

EMEKLİ Deniz Astsubayı ve dans eğitmeni Hikmet Akçelik, dans kurslarından elde ettiği gelirle Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Yeniköy ve Yiğittaşı mahallelerindeki öğrencilere kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Emekli Deniz Astsubay Hikmet Akçelik, düzenlediği dans kurslarından elde ettiği gelirle Erzurum'un Pasinler ilçesindeki 2 okulda okuyan 70 öğrenciye yardım eli uzattı. 'Minik Eller Üşümesin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Macera Off Road Spor Kulübü destek verdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Hikmet Akçelik ve doğa sporu kulübü üyeleri, ilk olarak Pasinler ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'ne gitti. Buradaki okulda okuyan öğrencilere kışlık giysilerin yanı sıra kırtasiye malzemesi de dağıtıldı.

Hikmet Akçelik, Yiğittaşı Mahallesi'ndeki okulda da öğrencilere kışlık giyeceklerini elleriyle giydirdi. Bir öğrencinin çorabının ıslak olduğunu gören Akçelik, önce yanında getirdiği yeni çorabı, daha sonra botunu giydirdi.

Macera Off Road ekibinin düzenlediği etkinliğe destek olmaya çalıştığını söyleyen Hikmet Akçelik, "6'ncı kez burada olmaktan da gerçekten memnuniyet duyuyorum. Bu sene 314 yavrumuzu giydirme fırsatı bulduk. Bunun gelirini, ben aynı zamanda tango eğitmeniyim, tangodaki dostların katkıları ve yardımlarıyla geceler ve kampanyalar düzenledik. Yine bir iş insanı dostumun katkılarıyla güzel bir kampanya oluşmuş oldu. Tabii buraya gelince dramatik anlar yaşamadan olmuyor gerçekten. Ayağı, çorabı ıslak yavrularımızı gördük. Kuru çoraplarını, sıcak botlarını giydirdik. Umarım bunu yaparak minik çocuklarımızın kalplerini, yüreklerini ısıttığımız gibi, anne babalarına da böyle sevimli, huzurlu bir güzellik yaşatmış oluruz diye umut ediyorum" diye konuştu.

'ÇOCUK MASUMİYETİNE SIĞINDIK'

Çocuklarla sohbet de eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, "Çocuklarımızla bir araya geldik. Geleceğin hakimleri, savcıları, doktorları, askerleri, polisleri, mühendisleri, kaymakamları, valileri, onlarla sohbet ettik. Keyifli bir gündü bizim için. Bir nebze olsun onların yüzündeki tebessüm bizi mutlu etti. Bu dünyada yaşanan kötülüklerin, kaosların içinden sıyrıldık. Çocuk masumiyetine sığındık. Onların kalbine sığındık. Hakikaten bizi de yeniledi. Evlatlarımıza hayırlı ömürler diliyorum. Vatanımızın bu uzak köşesinde onlarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

'MİNİK YÜREKLERLE BULUŞTUK'

'Minik Eller Üşümesin' kampanyasını anlatan Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise şunları söyledi:

"Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Macera Off Road Kulübü iş birliğiyle 'Minik Eller Üşümesin' sosyal sorumluluk projemizde bu yıl 7'nci yılımızdayız. Erzurum Başsavcılığımızla beraber minik ellerle, minik yüreklerle buluştuk. Onları bugün güzel okullarında, sıcak yuvalarında güzelce giydirdik. Onlarla eğitimle ilgili, ileriye dönük daha güzel şeylerle ilgili çok güzel konuşmalar yaptık. Bugün çok mutluyuz, çok gururluyuz."

'ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDE SEVİNCİ GÖRDÜK'

Okullarının kampanyaya dahil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yeniköy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Berrin Beyza Şahin, "İlk görev yerim burası. Bu sene de 3'üncü yılım inşallah. Minik Eller Üşümesin projesi kapsamında yapılan bu ziyaret başta çocuklar olmak üzere hepimizi çok mutlu etti. Çocukların gözlerindeki sevinci gördük. Hepimiz onların mutluluğu için uğraşıyoruz. Bu projede bize yer verildiği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana sınıfı öğrencisi Emir Aksakal ise "Okulumuza başsavcı geldi. Bize kazak, ayakkabı, şapka, çorap hediye ettiler, teşekkür ederim" dedi.

