Miniklerden Cumhuriyet Coşkusu

Güncel

Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Cumhuriyetin ilanını minikler duyurdu

-Anaokulu öğrencileri 101 yıl önceye götürdü

DÜZCE - Anaokulu öğrenciler Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılını özel hazırlanan gazeteleri dağıtarak yeniden hatırlattı. Dönem kıyafetleri giyerek Cumhuriyetin ilan edildiği haberini okula ziyarete gelen müdürlere ileten minikler, ilgi odağı oldu.

Düzce'de Cumhuriyetin ilanının 101. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencilere de coşkuya ortak olarak hazırladıkları özel gösteriyi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile sağlık ekiplerine sergilediler.

İl Müdürleri Yasin Yılmaz ve Emrullah Aydın'ı çiçeklerle karşılayan minikler daha sonra Cumhuriyetin ilk ilan edildiği dönem kıyafetleri ile gazete satan çocuk oldular. Minik öğrenciler daha sonra "Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" diye bağırarak Cumhuriyetin ilan edildiğini yazan özel tasarım gazeteleri misafirlerine verdiler.

Minik öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergilerken sınıflarında ise Kızılay Düzce şubesi tarafından hediye edilen Türk Bayraklarını sallayarak Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kutlama programında ayrıca minik öğrencilere diş macununu ve fırçası hediye edildi.

Doktor ablalardan diş bakım eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi doktorları da miniklere diş ve ağız bakımı konusunda bilgiler verildi. Ardından Düzce Kızılay Düzce Şube Başkanlığı ve Kızılay gönüllü gençleri tarafından çocuklara Türk Bayrağı ve balon hediye edildi.