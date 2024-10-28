Miniklerin Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Güncel

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin 3-5 yaş grubuna ücretsiz okul öncesi eğitim desteği verdiği Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamalara ev sahipliği yaptı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ballıkuyu Semt Merkezi'nde bir araya geldiği miniklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak coşkularına ortak oldu.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan ve 3-5 yaş grubuna ücretsiz okul öncesi eğitim desteği verdiği Mutlu Çocuklar Oyun Evlerinde, Cumhuriyet Bayramı kapsamında kutlama programları hazırlandı. Sekiz ayrı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında önce öğretmenler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından miniklerin hazırladığı gösterilere yer verildi. Programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyet'i anlatan müzikler çalındı, şarkılar söylendi ve şiirler okundu. Öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları özel gösterileri ailelerine sunan çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ebeveynleriyle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Cumhuriyet, çocuklara güvenli bir gelecek sağlamak için bizlere emanet edilmiş en büyük miras"

Kutlamaların gerçekleştiği adreslerden biri olan Ballıkuyu Semt Merkezi'nde bir araya geldiği miniklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için bir sürpriz hazırladık. Bugün aynı zamanda onların güvenle oyunlar oynaması için bir park açılışı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet, herkesin eşit olduğu, kentin ve ülkenin olanaklarından eşit yararlandığı bir yönetim biçimi. Cumhuriyet, çocuklara güvenli bir gelecek sağlamak için bizlere emanet edilmiş en büyük miras. Konaklı miniklerimizin, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için çaba gösteriyoruz. Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutluyor, çocuklarımızı gösterileri için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.