Mısır Asvan'da Yeni Güneş Enerjisi Santrali Açıldı - Son Dakika
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Mısır Asvan'da Yeni Güneş Enerjisi Santrali Açıldı

Başbakan Madbuli, 500 milyon dolarlık Abidos Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını yaptı.

16.12.2024 15:41
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ASVAN, 16 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Mısır'ın Asvan kentindeki Abidos Güneş Enerjisi Santrali görülüyor, 4 Ağustos 2024.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, cumartesi günü ülkenin yenilenebilir enerji üretimini artırma çabaları kapsamında, güneydeki Asvan kentinde 500 milyon ABD doları tutarındaki bir güneş enerjisi santralinin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, 500 megavat kapasitesiyle Dubai merkezli AMEA Power tarafından geliştirilen Abidos Güneş Enerjisi Santrali'nin inşaatını ise ana müteahhit olarak Çin Enerji Mühendislik Grubu (Energy China) üstlendi. (Fotoğraf: Çin Enerji Mühendislik Grubu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır Asvan'da Yeni Güneş Enerjisi Santrali Açıldı - Son Dakika

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