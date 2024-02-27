Mısır, BAE ve Ürdün İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'ye yardım indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, BAE ve Ürdün İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'ye yardım indirdi

Mısır, BAE ve Ürdün İsrail\'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze\'ye yardım indirdi

Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün ile birlikte, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirdiği duyuruldu. Mısır Hava Kuvvetleri, BAE ve Ürdün'ün katılımıyla Gazze Şeridi'ne 10 ton gıda ve yardım malzemesi indirdi. BAE ve Ürdün'ün katılımıyla ulaştırılan insani yardımın toplamda 45 ton olduğu belirtildi. Ürdün de Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurmuştu.

27.02.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün ile birlikte, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirdiği duyuruldu.

Mısır'ın Al-Qaheera televizyonunun adını açıklamadığı resmi makamlarına dayandırdığı haberinde, Mısır Hava Kuvvetlerinin BAE ve Ürdün'ün katılımıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Haberde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki felaket bölgelerine karadan ve havadan acil yardım sağlamak için çabalarını yoğunlaştırdığına dikkati çekilerek, Mısır Hava Kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 10 ton gıda ve yardım malzemesi indirmeyi başardığı kaydedildi.

BAE ve Ürdün'ün katılımıyla Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımın da 45 ton olduğu aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine ayrıca 50 ton acil insani yardımın indirilmesi için Mısır'dan hava köprüsünün varlığına vurgu yapıldı.

Ürdün de dün İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kıtlık uyarısında bulunarak, Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, BAE ve Ürdün İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'ye yardım indirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı
    17:38 Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı

    Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.

  • Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı
    17:27 Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.

  • Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
    17:12 Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

    Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.

  • Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki
    17:06 Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.

  • Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak
    16:33 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

    Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.

  • Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
    16:28 Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

    Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.

  • Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
    16:13 Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

    Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.

  • Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz
    16:12 Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

    Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.

  • Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı
    16:03 Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı

    Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 18:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır, BAE ve Ürdün İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'ye yardım indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement