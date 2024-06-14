Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı hareketliliği - Son Dakika
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Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

İstanbul'un en ünlü alışveriş mekanlarından Mısır Çarşısı ve çevresinde Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri yiyecekleri almak için çarşıyı tercih ediyor. Türk kahvesi ve lokum dükkanları önünde sıra oluşurken, şarküteri dükkanları da bayram kahvaltısı için tercih ediliyor. Bileyicilerde de yoğunluk yaşanırken, kuru yemişçilerde ise baharatlar ve ikramlık çerezler ilgi görüyor.

14.06.2024 17:19
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Megakentte "alışveriş" denildiğinde ilk akla gelen mekanlardan Mısır Çarşısı ve çevresinde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum, çikolata ve kahve dükkanlarının tezgahlarında ürünler yerlerini aldı. Vatandaşlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri her bütçeye uygun yiyecek alışverişi için çarşı ve çevresini tercih etti.

Misafirliklerin vazgeçilmez ikramı Türk kahvesi ve lokum dükkanları önünde ise sıra oluştu.

Bayram için hediyelik Türk kahvesi alan Serpil Özdemiroğlu, kahve tadında bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Envai çeşit ürün bulunan tarihi çarşıda vatandaşlar, bayram kahvaltısına hazırlık için de şarküteri dükkanlarının yolunu tuttu.

Peynirci Erdal Yusufoğlu, 40 yıldır tarihi mekanda esnaflık yaptığını belirterek, "Bayram sabahı adam kalkacak namazına gidecek. Kurbanı kesmeden önce kahvaltısını yapacak, peynirini, çeçilini, zeytinini, kaşarını alacak." dedi.

Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanan noktalardan biri de bileyiciler oldu. Kimi evdeki bıçağını ustalara emanet edip kurban kesimine hazırlanırken, kimi de tavsiyelere göre bıçak satın aldı.

65 yıllık esnaf, işin tekniğini anlattı

Yaklaşık 65 yıldır bileyicilik yapan Aydın Işık, müşterilerin bıraktığı bıçaklarda bileme işleminin 6 farklı teknik aşamada yapıldığını söyledi.

Işık, birçok kişinin çoğu şeyi bilmeden kullandığını dile getirerek, "Bizim Türk milleti maşallah her şeyi her yerde kullanıyor. Mesela 'Masatı bıçağa vurdum, bu bıçak kesiyorsa bu masat bileme yapar.' diyorlar. Yanlış bilgi. Doğrusu, masat bileme yapmaz. Masatın tek görevi vardır, bıçağın üzerinde oluşan statik elektriği yani negatif elektriği almaktır." diye konuştu.

Kurban Bayramı hareketliliği kuru yemişçilerde de yaşanırken, vatandaşlar ikramlık çerez ve et için kullanılacak baharatlara ilgi gösterdi.

Kuru yemişçi Salih Balcı, baklava için ceviz, bayram selamlığı için çikolata ve şeker, ikram için kuru yemiş, çerez ve lokum, kurban etleri içinse baharat alındığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı hareketliliği - Son Dakika

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