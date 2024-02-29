Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Biden, Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in abluka, işgal ve saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki durumu yatıştırmak, ateşkese ulaşmak, esir takası ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak için yürüttüğü ortak çabaları ele alan Sisi ile Biden, çatışmaların bölgeye yayılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.
İki lider, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın gücüne dikkati çekti ve ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kalıcı ateşkesin ve Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanmasının önemine dikkati çekerken, İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırılarını kınadı ve bu saldırıların artmasının yaratacağı tehlike konusunda uyarıda bulundu.
ABD Başkanı Biden da Mısır'ın Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişinin sağlanması konusunda ortaya koyduğu çabaları takdir ettiğini söyledi.
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kara, hava ve denizden vurmaya devam eden İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli öldürülmüş ve 760 Filistinli yaralanmıştı.
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