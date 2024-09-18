Mısır'da Blinken ile Gazze Görüşmesi

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde acil ateşkese olan ihtiyacı görüştüğünü söyledi.

Abdulati, başkent Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, "(Blinken ile) Gazze Şeridi'nde acil ateşkese olan ihtiyaç, anlaşmaya varma hızı ve bölgenin bölgesel bir savaşa sürüklenme tehlikesi hakkında konuştuk." dedi.

"Philadelphi Koridoru'nda İsrail askeri varlığını kabul etmeyeceğiz"

Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'na işaret eden Abdulati, "Arabulucuların çabaları devam ediyor ve iletişimler yoğun bir şekilde sürüyor. Philadelphi Koridoru'nda İsrail askeri varlığını kabul etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Abdulati ayrıca Etiyopya'nın 10 yıldan fazla bir süredir Mısır ile anlaşma yapmayı reddettiği Hedasi (Rönesans) Barajı krizine ilişkin ise "Rönesans Barajı konusunda anlaşmaya varılmasının, Mısır'a zarar verilmemesinin ve Somali'nin birliğinin desteklenmesinin önemini de konuştuk." ifadelerini kullandı.

Blinken'dan " Lübnan'ın güneyinde tansiyonun düşürülmesi" vurgusu

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Gazze Şeridi'nde bir ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini ve Lübnan'ın güneyinde de tansiyonun düşürülmesinin önemini vurguladı.

Blinken, ülkesinin Gazze'de ateşkes için "zor noktalara çözümler" önerdiğini ve bunun tamamlanmasının Lübnan-İsrail anlaşmasını kolaylaştıracağını söyledi.

İki günlük ziyaret için Kahire'ye gelen Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüştü.