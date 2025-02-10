Mısır'da Filistin Zirvesi Toplanıyor

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e yerleştirme ve kıyı bölgesi üzerinde ABD kontrolü kurma planını açıklamasının ardından, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarıyla ilgili "son ciddi gelişmeleri" görüşmek üzere 27 Şubat'ta Arap ülkelerinin katılacağı ve "acil" olarak düzenlenecek bir zirveye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin ve Arap ülkelerinin katılacağı "acil zirve" ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantının, "Filistin davasıyla ilgili son ciddi gelişmeleri ele almak üzere Mısır'ın son günlerde Arap ülkeleriyle en üst düzeyde yaptığı kapsamlı istişareler ve Filistin'in de talebi üzerine" 27 Şubat'ta düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, Arap Ligi'ne başkanlık eden Bahreyn ile de koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, 7 Şubat Cuma günü, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgesel ortaklarla görüşerek Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine karşı çıkılmasını istedi.

Trump, geçtiğimiz hafta Filistinlileri Mısır ve Ürdün gibi başka yerlere yerleştirdikten sonra harap olmuş Gazze'yi, " Orta Doğu'nun Rivierası" olarak yeniden inşa etmeyi öngörerek, Gazze'yi "ABD'nin devralması" fikrini ortaya atmıştı. Trump'ın bu açıklamaları, dünya çapında tepkilere yol açmış ve Arap ülkeleri İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin Devletini de içeren iki devletli bir çözümde ısrar ederek, öneriyi kesin dille reddetmişti.