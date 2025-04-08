Mısır'da Gazze Protesto Gösterileri - Son Dakika
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Mısır'da Gazze Protesto Gösterileri

Mısır'ın çeşitli kentlerinde, Gazze saldırılarına karşı protesto gösterileri yapıldı.

08.04.2025 05:16
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Mısır'ın birçok kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un El- Ariş kentine yapacağı ziyaret öncesi, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başta başkent Kahire olmak üzere Buhayra, Dekahliye, Kefr eş-Şeyh, Garbiye, Menufiye ve Kına kentlerinde toplanan gruplar, Filistin bayrakları taşıyarak, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, otobüslerle Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Macron'un El-Ariş'te Birleşmiş Milletler ve Fransız sivil toplum kuruluşları ve Mısır Kızılayı ekipleriyle bir araya gelmesi, ayrıca Gazze'ye gönderilen insani yardımların depolandığı lojistik merkezler ile yaralı Filistinlilerin tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu üçlü zirve için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmiş, zirvede İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

Liderler ayrıca Filistinlilerin korunması, acil insani yardımların ulaştırılması ve zorla yerlerinden edilmeleri ile topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin reddedilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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