Mısır'da Güneş Festivali'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı aydınlanıyor - Son Dakika
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Mısır'da Güneş Festivali'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı aydınlanıyor

Mısır\'da Güneş Festivali\'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı aydınlanıyor

Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim tarihlerinde kutlanan Güneş Festivali'nde, sabah güneşinin ışınları Büyük Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç kısmında bulunan mabede ulaşarak içerideki heykelleri aydınlatıyor.

22.02.2024 16:20
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ASVAN, 22 Şubat (Xinhua) -- Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim tarihlerinde kutlanan Güneş Festivali'nde, sabah güneşinin ışınları Büyük Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç kısmında bulunan mabede ulaşarak içerideki heykelleri aydınlatıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır'da Güneş Festivali'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı aydınlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da Güneş Festivali'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı aydınlanıyor - Son Dakika
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