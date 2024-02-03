Mısır\'da Uluslararası Hafızlık ve İlahi Yarışması Başladı

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Mısır'ın Port Sait kentinde 7'ncisi bu yıl düzenlenen "Uluslararası Hafızlık ve İlahi Yarışması", 50'den fazla ülkenin katılımıyla başladı.

Mısır Kültür Bakanlığına ait tiyatro merkezinde organize edilen açılış programına, Port Said Valisi Tümgeneral Adil Gadban, Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, Mısır Spor ve Gençlik Bakanı Eşref Subhi ile diğer bazı Mısırlı ve yabancı yetkililer katıldı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Port Said Valisi Gadban, "yarışmaya katılımın her geçen yıl daha da artığını, bu yıl ise yaklaşık 67 ülkeden katılım başvurusu aldıklarını" söyledi.

Dünyanın dört bir yanından yarışmaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gadban, "2-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışmada 50'den fazla ülkenin temsil edileceğini" ifade etti.

Program kapsamında, Gazze'ye destek amaçlı "Ey Kudüs, Ey Kubbetüs Sahra" başlıklı bir ilahi de seslendirildi.

Katılımcı ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı "Uluslararası Hafızlık ve İlahi Yarışması", 6 Şubat'a kadar devam edecek.