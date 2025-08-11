Mısır'dan AB'ye İdaveler

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini pekiştirmesini engellemek için hızlıca harekete geçme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Abdulati, Mısır'ın İsrail Güvenlik Kabinesinin "Gazze'deki askeri operasyonları genişletme ve işgali derinleştirme" kararını kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Bu kararın ""son derece tehlikeli" olduğunu belirten Abdulati, Gazze'de daha fazla istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundu.

Filistin topraklarının "yasadışı işgalini pekiştirmeyi" hedefleyen bu planın ilk aşamasının Gazze kentinin işgal edilmesi, yaklaşık bir milyon kişinin güneye sürülmesi, şehrin kuşatma altına alınması ve yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlenmesini içerdiğini belirten Abdulati, ikinci aşamanın ise, savaşın başlangıcından bu yana büyük ölçüde yıkıma uğrayan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali olduğunu ifade etti.

Abdulati, İsrail'in Filistin halkına yönelik açlık ve sistematik katliam politikasını tamamen reddettiklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine engel olmaya derhal son vermesi gerektiğini belirten Abdulati, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana binlerce yardım kamyonunun girişini engellediğini, yalnızca çok azının geçmesine izin verdiğini ve bu durumun bölgede kıtlığı derinleştirdiğini vurguladı.

Alman hükümetinin İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatını askıya alma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Abdulati, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in duyurusunun önemli olduğunu kaydetti.

İki bakan ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından Mısır'ın, Uluslararası Erken İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Konferansı'na ev sahipliği yapması için gerekli hazırlıkları ele aldı.

İsrail, 24 Temmuz'da, Tel Aviv'in Gazze'den çekilme, savaşın bitirilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve insani yardım mekanizması konularındaki uzlaşmaz tutumu nedeniyle Doha'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım suçları işleyen İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonu durdurma yönündeki tüm çağrı ve emirlerini görmezden geliyor.

Bu süreçte 61 bin 430 Filistinli öldü, 153 bin 213 kişi yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık nedeniyle 100'ü çocuk 217 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, onlarca yıldır Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ediyor; başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.