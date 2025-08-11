Mısır'dan AB'ye İdaveler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır'dan AB'ye İdaveler

11.08.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı, AB'yi İsrail'in Gazze'deki işgalini durdurma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini pekiştirmesini engellemek için hızlıca harekete geçme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Abdulati, Mısır'ın İsrail Güvenlik Kabinesinin "Gazze'deki askeri operasyonları genişletme ve işgali derinleştirme" kararını kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Bu kararın ""son derece tehlikeli" olduğunu belirten Abdulati, Gazze'de daha fazla istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundu.

Filistin topraklarının "yasadışı işgalini pekiştirmeyi" hedefleyen bu planın ilk aşamasının Gazze kentinin işgal edilmesi, yaklaşık bir milyon kişinin güneye sürülmesi, şehrin kuşatma altına alınması ve yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlenmesini içerdiğini belirten Abdulati, ikinci aşamanın ise, savaşın başlangıcından bu yana büyük ölçüde yıkıma uğrayan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali olduğunu ifade etti.

Abdulati, İsrail'in Filistin halkına yönelik açlık ve sistematik katliam politikasını tamamen reddettiklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine engel olmaya derhal son vermesi gerektiğini belirten Abdulati, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana binlerce yardım kamyonunun girişini engellediğini, yalnızca çok azının geçmesine izin verdiğini ve bu durumun bölgede kıtlığı derinleştirdiğini vurguladı.

Alman hükümetinin İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatını askıya alma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Abdulati, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in duyurusunun önemli olduğunu kaydetti.

İki bakan ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından Mısır'ın, Uluslararası Erken İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Konferansı'na ev sahipliği yapması için gerekli hazırlıkları ele aldı.

İsrail, 24 Temmuz'da, Tel Aviv'in Gazze'den çekilme, savaşın bitirilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve insani yardım mekanizması konularındaki uzlaşmaz tutumu nedeniyle Doha'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım suçları işleyen İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonu durdurma yönündeki tüm çağrı ve emirlerini görmezden geliyor.

Bu süreçte 61 bin 430 Filistinli öldü, 153 bin 213 kişi yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık nedeniyle 100'ü çocuk 217 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, onlarca yıldır Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ediyor; başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan AB'ye İdaveler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Berke Özer’e dev talip Berke Özer'e dev talip
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
21:13
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
21:06
Arda Turan 90’da üzüldü
Arda Turan 90'da üzüldü
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:27
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
20:21
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular
İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
19:59
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
19:24
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
19:15
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 15:49:17. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır'dan AB'ye İdaveler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.