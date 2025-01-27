Mısır'dan Filistin'e Destek Açıklaması

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KAHİRE, 27 Ocak (Xinhua) -- Mısır, Filistin halkının vazgeçilemez haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin genişlemesi, toprak ilhakı ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi gibi, söz konusu hakları herhangi bir şekilde ihlal eden tüm eylemlere kesin şekilde karşı olduklarını bildirdi.

Açıklamada geçici ya da kalıcı şekilde Filistinlileri topraklarından başka yerlere taşıma ya da Filistinlileri bu topraklardan tamamen uzaklaştırmaya yönelik politikaları kınadıklarını belirten bakanlık, söz konusu politikaların bölgeyi istikrarsızlaştırıp barış umutlarını zedelediğini belirtti.

Açıklamada Mısır'ın, Filistin sorununun siyasi yolla çözümüne sarsılmaz şekilde bağlı kaldığı, Filistinlilerinin kendi topraklarındaki kararlılık ve meşru haklarına bağlılıklarına desteğinin de devam ettiği vurgulandı.

Filistin sorununun Ortadoğu'nun en önemli sorunu olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken açıklamada bu sorunun çözümünün, işgalin sona erdirilmesinin ve Filistin halkının gasp edilen haklarının iade edilmesinin geciktirilmesinin bölgesel istikrarsızlığı körüklediği ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası topluma hem Gazze Şeridi hem de Doğu Kudüs'le birlikte Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin ulusal topraklarının tümünde uluslararası meşruiyet kararları ve 1967 sınırlarına göre bir Filistin devletinin kurulmasını kapsayan iki devletli çözümün uygulanması yönünde aktif şekilde çalışma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e taşınması önerisinde bulunmuştu.