Mısır'dan Filistin Uyarısı - Son Dakika
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Mısır'dan Filistin Uyarısı

Mısır, Filistinlilerin zorla yerinden edilme planlarını tamamen reddettiğini açıkladı.

06.02.2025 20:17
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Mısır, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden ederek Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından zorla çıkarma planının uygulamaya konulmasına ilişkin İsrail hükümeti üyeleri tarafından yapılan açıklamaların yansımaları" konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu açıklamaların, uluslararası ve insancıl hukuk ile Filistinlilerin en temel hakları aleyhinde açık bir ihlal olduğu ve hesap verebilirlik gerektirdiği aktarıldı.

Bu adımların sonuçlarının felaket olduğu; Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ortadan kaldıracak, İsrail saldırılarının yeniden başlamasını teşvik edecek sorumsuz davranışlarla neticeleneceği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "bu tür sorumsuz açıklamaların bütünüyle reddedildiğini" aktardı.

Filistinlilerin zorla yerinden edilme yaklaşımına ret

Açıklamada, Trump'ın planına ilişkin ise "Mısır'ın, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden sürerek, bu toprakları geçici veya kalıcı olarak ele geçirerek Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiği" vurgulandı.

Haksız olan ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal ettiği belirtilen bu tür fikirlerin yansımalarının olacağı ve Mısır'ın buna taraf olmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Çatışmanın kökleriyle ilgilenilmesi gerektiğine işaret edilerek, bunun, onlarca yıldır işgal altında tutulan ve bu süre boyunca her türlü yerinden edilmeye, haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalan bir halkın varlığıyla temsil edilmekte olduğu, bu duruma derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Mısır'ın uluslararası toplumdaki ortaklar ve dostlarla Gazze Şeridi'nde erken iyileştirme, molozların kaldırılması, belirli bir zaman dilimi içerinde ve tarihi topraklarına dört elle sarılan ve terk etmeyi reddeden Filistinliler bölgeden çıkarılmadan yeniden inşa vizyonlarının hayata geçirilmesi için derhal işbirliği yapma niyetinde olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması" talimatı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında ilk adım olarak İsrail ordusuna bir plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söylemişti.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Mısır, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Filistin Uyarısı - Son Dakika

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