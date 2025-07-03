Mısır'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

Mısır, İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yetkililerinin ve son olarak İsrail Adalet Bakanı'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı çağrısında bulunan açıklamalarının kınandığı belirtildi.

Uluslararası hukuku ihlal eden ve Filistin topraklarının yasa dışı işgalini daha da derinleştirmeyi amaçlayan bu açıklamaların kesin olarak reddedildiği açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki ihlalleri, askeri baskınları, gözaltına almaları ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmesinin reddedildiği vurgulandı.

Uluslararası topluma "Filistin halkının topraklarında maruz kaldığı bu açık ihlallere derhal müdahale etmesi" çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkının özlemlerini, özellikle de tüm ulusal topraklarında bağımsız bir devletin kurulmasını gerçekleştirmek için uluslararası toplumun güçlerini birleştirmesi gerektiğine işaret edildi.

İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.