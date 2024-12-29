Mısır'dan İsrail'e Gazze Tepkisi

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Mısır, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinin ve Kemal Advan Hastanesinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki sağlık altyapısını sistematik olarak ve acımasızca hedef alan İsrail işgal güçleri, son olarak Kemal Advan Hastanesini hedef alarak tahliye etti." ifadesine yer verildi.

Kemal Advan Hastanesinin, Gazze'nin kuzeyindeki en büyük sağlık merkezi olduğu belirtilen açıklamada, hastanenin saldırıda hedef alınmasının ve tahliyesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Filistinlileri yerlerinden etmek ve topraklarını terk etmeye zorlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyini boşaltmayı ve yaşanamaz hale getirmeyi amaçlayan utanç verici olayların devam etmemesi" konusunda uyarıda bulunuldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.